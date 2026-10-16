دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن

وجاء خروجه بعد قرار محكمة الجنايات في جبل لبنان إخلاء سبيله في قضية المخدرات، لاستفادته من قانون العفو العام المنشور في الجريدة الرسمية، وفق معلومات «الجديد». وكان ديب قد أوقف في آب الماضي، بعدما صدر بحقه حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات وتهريبها.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
وسبقت عودته أجواء فرح عائلية، إذ عبّرت والدته عن سعادتها بالإفراج عنه عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت رسالة شكر وصورًا لنجلها، قبل أن تنتشر مشاهد استقباله في رحبة
شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام، فيما تنوّعت إطلالات السجادة الحمراء بين الفساتين الكلاسيكية والتصاميم الجريئة، مع حضور بارز للتطريزات اللامعة والألوان المتباينة.
تسلمت الفنانة المصرية منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرتها الفنية، في لحظة مؤثرة شهدت رسالة صوتية من ابنتها لي لي أحمد حلمي، عبّرت فيها عن حبها واعتزازها بوالدتها.
كشفت الممثلة التركية جيمري بايسال عن تجربة اكتشاف ورم حميد في الثدي، مؤكدة أنها غيّرت نظرتها إلى الحياة ودفعتها إلى إدراك قيمة الصحة، بالتزامن مع تداول أنباء عن علاقة عاطفية تجمعها بلاعب نادي بشكتاش إميرهان توبتشو، من دون تأكيد من الطرفين.