دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن

وجاء خروجه بعد قرار محكمة الجنايات في إخلاء سبيله في قضية المخدرات، لاستفادته من قانون العفو العام المنشور في الجريدة الرسمية، وفق معلومات «الجديد». وكان ديب قد أوقف في آب الماضي، بعدما صدر بحقه حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات وتهريبها.

وسبقت عودته أجواء فرح عائلية، إذ عبّرت والدته عن سعادتها بالإفراج عنه عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت رسالة شكر وصورًا لنجلها، قبل أن تنتشر مشاهد استقباله في رحبة