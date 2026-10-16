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دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن
دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن
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دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن

فن و منوعات

2026-10-16 | 03:33
دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن
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Aljadeed
دكتور فود يعود إلى رحبة باستقبال شعبي بعد خروجه من السجن

عاد صانع المحتوى اللبناني جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، إلى بلدته رحبة في عكار، حيث استقبله عدد من الأهالي والأقارب بالهتافات والترحيب، عقب الإفراج عنه. ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجواء استقباله وعودته إلى مسقط رأسه

وجاء خروجه بعد قرار محكمة الجنايات في جبل لبنان إخلاء سبيله في قضية المخدرات، لاستفادته من قانون العفو العام المنشور في الجريدة الرسمية، وفق معلومات «الجديد». وكان ديب قد أوقف في آب الماضي، بعدما صدر بحقه حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات وتهريبها.

وسبقت عودته أجواء فرح عائلية، إذ عبّرت والدته عن سعادتها بالإفراج عنه عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت رسالة شكر وصورًا لنجلها، قبل أن تنتشر مشاهد استقباله في رحبة

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