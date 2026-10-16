هنا الزاهد بالأبيض وهدى مفتي بالأحمر.. إطلالات النجمات في افتتاح الجونة

اختارت هنا الزاهد فستانًا أبيض من «لاتيلييه دو ميا»، تميّز بطبقات من الكشكش وفيونكة سوداء عند العنق، وأكملته بشعر منسدل بتموّجات طبيعية. أما هدى مفتي، فظهرت بفستان أحمر لامع من «دولتشي أند غابانا»، مرصّع بالترتر والكريستال، مع مجوهرات من «كارتييه».

وحضرت منى زكي بفستان واسع من «كارولينا هيريرا»، زيّنته تطريزات فضية، بالتزامن مع تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي. ومن نفسها، اختارت ريا أبي راشد فستانًا أسود مكشوف الأكتاف، بطبقات كشكش محددة بحواف بيضاء، ونسّقته مع عقد مرصّع بالزمرد.

وبرز الأسود أيضًا في إطلالة يسرا التي حملت توقيع «بالنسياغا»، وفستان كارمن بصيبص المطرّز بالخرز الفضي، فيما اختارت ياسمينا العبد تصميمًا أسود بتطريزات ذهبية وفضية تستحضر النجوم والشهب.

واتجهت ليلى علوي وأندريا طايع إلى درجات الأزرق بتصميمين من طوني ورد، بينما حضرت شاهين وشيرين رضا بفساتين ذهبية لامعة. واختارت هيا مرعشلي البيج الذهبي، ونور الغندور الدانتيل الوردي النيود من جيانا يونس، فيما ظهرت سلمى أبو ضيف بفستان من الساتان العاجي، ومايان السيد بتصميم نيود مرصّع بالكريستال. أما ريهام عبد الغفور، فاختارت فستانًا بنفسجيًا داكنًا من ياسمين هوا.

وشارك في الافتتاح أيضًا أروى جودة برفقة زوجها، وروجينا مع أشرف زكي وابنتهما مريم، إلى جانب فهمي ومحمود حميدة وخالد الصاوي وأحمد حاتم وأمير المصري وحسن الرداد، وعدد من صنّاع السينما والإعلام.