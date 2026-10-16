سبب وفاة المؤثر يسري الرمضاني داخل السجن تهز الشارع التونسي.. اتهامات بالتعذيب وحرمانه من العلاج

أثارت وفاة صانع المحتوى يسري الرمضاني، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، من الجدل الواسع على ، بعدما جرى تداول معلومات عن وفاته إثر نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول في تونس، وسط غموض يحيط بالظروف التي سبقت رحيله والأسباب الحقيقية لوفاته.



وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع الخبر، خصوصا أن وفاة الرمضاني جاءت خلال فترة إيقافه على خلفية قضية مرتبطة بمحتوى نشره عبر ، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن وضعه الصحي داخل السجن، وطبيعة الرعاية الطبية التي تلقاها قبل نقله إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات منسوبة إلى أشخاص قيل إنهم من أقارب الراحل، تحدثوا فيها عن حرمانه من الأدوية التي كان يحتاج إليها خلال فترة احتجازه، مشيرين إلى أن حالته الصحية كانت تستدعي متابعة طبية وعلاجا منتظما. إلا أن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة، ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية تؤكد صحتها.

ولم تتوقف التكهنات عند مسألة الحرمان من العلاج، إذ ذهب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحديث عن احتمال تعرض الرمضاني للتعذيب أثناء وجوده في السجن، فيما تداول آخرون مزاعم تفيد بأن وفاته قد تكون ناجمة عن تعرضه للتعنيف الجسدي خلال فترة إيقافه. ومع ذلك، تبقى هذه الاتهامات مجرد روايات متداولة لم تدعمها أدلة موثوقة أو تقارير طبية معلنة، ولا يمكن الجزم بصحتها أو اعتبار التعذيب سببا للوفاة في غياب نتائج تحقيق رسمي.

وكان يسري الرمضاني قد أوقف على خلفية تصريحات أدلى بها خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، تضمنت انتقادات للسلطات التونسية، بحسب معلومات نشرت أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر الجاري، قبل أن يتم إيداعه السجن في إطار قضية مرتبطة بالمحتوى الذي قدمه عبر حساباته الإلكترونية.

وعرف الرمضاني بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد مشاركة مقاطع فيديو والتعبير عن آرائه في عدد من ، مستفيدا من الانتشار الذي تتيحه المنصات الرقمية للوصول إلى الجمهور والتفاعل معه.

وأعادت وفاته طرح تساؤلات بشأن ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، وسط مطالبات متداولة بكشف حقيقة ما جرى وتوضيح الأسباب التي استدعت نقله إلى المستشفى، فضلا عن تحديد السبب الطبي المباشر للوفاة.

وحتى الآن، وفي ظل غياب معلومات رسمية مفصلة، لا تزال ملابسات وفاة يسري الرمضاني غير محسومة، فيما تبقى الاتهامات المتعلقة بحرمانه من العلاج أو تعرضه للتعذيب بحاجة إلى تحقيق موثوق يحدد مدى صحتها ويكشف حقيقة ما حدث خلال الأيام من حياته.