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نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

فن و منوعات

2026-10-16 | 08:20
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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Aljadeed
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في 15 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والسينما.

وشاركت نيكول سابا جمهورها جلسة تصوير جديدة، خضعت لها قبيل توجهها إلى حفل الافتتاح، حيث ظهرت بإطلالة مميزة عكست ذوقها في اختيار الأزياء، ولاقت اهتماماً من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واختارت نيكول لهذه المناسبة فستاناً فضياً بتصميم عصري، تميز بقصته المجسمة التي أبرزت رشاقتها، إلى جانب تفاصيل مبتكرة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها. وجمع الفستان بين التصميم الانسيابي واللمسات العصرية، ما منحها حضوراً لافتاً خلال ظهورها في المهرجان.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيكول تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، انسجمت مع طبيعة الفستان ولونه، لتكمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين الرقي والبساطة، بعيداً عن المبالغة في التفاصيل.
وعلى الصعيد الفني، تستعد نيكول سابا خلال الفترة المقبلة لتقديم مجموعة من الأعمال والمفاجآت لجمهورها، أبرزها طرح أغنيات جديدة بنظام الأغاني المنفردة «السينجل»، إلى جانب التحضير لإحياء عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها.
كما تعمل الفنانة اللبنانية على التحضير لمشروعات فنية جديدة، من المنتظر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، في إطار مواصلة نشاطها الفني على صعيدي الغناء والتمثيل.
ويأتي ظهور نيكول سابا في مهرجان الجونة السينمائي بالتزامن مع تحضيراتها الفنية الجديدة، لتجمع بين حضورها في المناسبات السينمائية واستعداداتها للعودة إلى جمهورها بأعمال غنائية وفنية مرتقبة.

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