غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!

كشفت معلومات خاصة نشرتها صفحة «شربليتا» الفنية أن اليوتيوبر السوري غيث مروان رُزق بمولوده الأول من زوجته، صانعة المحتوى ، قبل يومين، في خبر لم يعلنه حتى الآن عبر حساباتهما على .

