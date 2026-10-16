أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!
غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!
A-
A+

غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!

فن و منوعات

2026-10-16 | 05:43
غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!

كشفت معلومات خاصة نشرتها صفحة «شربليتا» الفنية أن اليوتيوبر السوري غيث مروان رُزق بمولوده الأول من زوجته، صانعة المحتوى السورية سارة الورع، قبل يومين، في خبر لم يعلنه الثنائي حتى الآن عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فضّل غيث وسارة إبقاء ولادة طفلهما الأول بعيداً عن أنظار الجمهور خلال الأيام الأولى، رغبةً منهما في توثيق هذه اللحظة المميزة من حياتهما من خلال مقطع فيديو خاص ينشرانه على قناتهما في «يوتيوب».
ومن المنتظر، وفق المصدر نفسه، أن يشارك الثنائي متابعيهما تفاصيل استقبال مولودهما الأول والأجواء التي رافقت هذا الحدث العائلي، الذي يشكل بداية مرحلة جديدة في حياتهما الزوجية.
ويأتي هذا الخبر وسط ترقب متابعي غيث مروان وسارة الورع لإعلانهما الرسمي عن ولادة طفلهما، خصوصاً أن الثنائي اعتاد مشاركة جمهورهما أبرز المحطات الشخصية والعائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف
09:37

عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف

خطف الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما رسائل طريفة حملت الكثير من الغزل والدعابة، بالتزامن مع مشاركة كندة في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.

09:37

عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف

خطف الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما رسائل طريفة حملت الكثير من الغزل والدعابة، بالتزامن مع مشاركة كندة في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
08:20

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في 15 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والسينما.

08:20

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في 15 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والسينما.

سبب وفاة المؤثر يسري الرمضاني داخل السجن تهز الشارع التونسي.. اتهامات بالتعذيب وحرمانه من العلاج
08:10

سبب وفاة المؤثر يسري الرمضاني داخل السجن تهز الشارع التونسي.. اتهامات بالتعذيب وحرمانه من العلاج

أثارت وفاة صانع المحتوى التونسي يسري الرمضاني، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول معلومات عن وفاته إثر نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس، وسط غموض يحيط بالظروف التي سبقت رحيله والأسباب الحقيقية لوفاته.

08:10

سبب وفاة المؤثر يسري الرمضاني داخل السجن تهز الشارع التونسي.. اتهامات بالتعذيب وحرمانه من العلاج

أثارت وفاة صانع المحتوى التونسي يسري الرمضاني، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول معلومات عن وفاته إثر نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس، وسط غموض يحيط بالظروف التي سبقت رحيله والأسباب الحقيقية لوفاته.

اخترنا لكم
عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف
09:37
نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة فضية لافتة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
08:20
سبب وفاة المؤثر يسري الرمضاني داخل السجن تهز الشارع التونسي.. اتهامات بالتعذيب وحرمانه من العلاج
08:10
هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة
03:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026