غيث مروان وسارة الورع يستقبلان مولودهما الأول بعيداً عن الأضواء.. وهذا سبب إخفاء الخبر!

وبحسب المعلومات المتداولة، فضّل غيث وسارة إبقاء ولادة طفلهما الأول بعيداً عن أنظار الجمهور خلال الأيام الأولى، رغبةً منهما في توثيق هذه اللحظة المميزة من حياتهما من خلال مقطع فيديو خاص ينشرانه على قناتهما في «يوتيوب».
ومن المنتظر، وفق المصدر نفسه، أن يشارك الثنائي
متابعيهما تفاصيل استقبال مولودهما الأول والأجواء التي رافقت هذا الحدث
العائلي، الذي يشكل بداية مرحلة جديدة
في حياتهما الزوجية.
ويأتي هذا الخبر وسط ترقب متابعي غيث مروان وسارة الورع لإعلانهما الرسمي عن ولادة طفلهما، خصوصاً أن الثنائي اعتاد مشاركة جمهورهما أبرز المحطات
الشخصية والعائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.