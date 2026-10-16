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عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف
عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف
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عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف

فن و منوعات

2026-10-16 | 09:37
عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف
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Aljadeed
عمرو يوسف يتغزّل بـ كندة علوش في مهرجان الجونة والأخيرة تفاجئه بردّ طريف

خطف الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما رسائل طريفة حملت الكثير من الغزل والدعابة، بالتزامن مع مشاركة كندة في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.

وبدأت القصة بعدما نشر عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” صورة لزوجته من حفل افتتاح المهرجان، وحرص على التعبير عن إعجابه بإطلالتها بأسلوب ساخر ورومانسي في الوقت نفسه، إذ بدا وكأنه يوجّه عبارات الإشادة إلى المهرجان، بينما كان يقصد التغزّل بجمال كندة وأناقتها.
وأرفق عمرو الصورة بتعليق قال فيه: “إيه حلاوة وجمال مهرجان الجونة ده.. أنا بحب المهرجان ده أوي، إيه الشياكة دي وإيه الرقي ده، عندما تجتمع الثقافة والأدب والحضور يبقى أنا أكيد بتكلم عن مهرجان الجونة، يا ريتني كنت معاهم”.
ولم تمر كلمات عمرو يوسف من دون رد من زوجته، إذ سارعت كندة علوش إلى التعليق على منشوره بروح مرحة، وكتبت: “ومهرجان الجونة بيموت فيك”، لتبادله الدعابة بطريقة لاقت تفاعلًا من المتابعين.
وأثار هذا الحوار العفوي اهتمام الجمهور، الذي تداول التعليقات المتبادلة بين النجمين، معبّرًا عن إعجابه بالعلاقة التي تجمعهما، خصوصًا أن عمرو يوسف وكندة علوش يحرصان بين الحين والآخر على مشاركة لحظات من حياتهما الزوجية مع جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التفاعل بالتزامن مع حضور كندة علوش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث شاركت في فعاليات الدورة التاسعة التي انطلقت في 15 تشرين الأول 2026، وسط حضور لافت لنجوم السينما والدراما من مصر والعالم العربي.
وشهد حفل الافتتاح، الذي أُقيم في مركز الجونة للمؤتمرات، مشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ودرة، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسلمى أبو ضيف، وخالد الصاوي، ومحمود حميدة، وحسن الرداد، إلى جانب مجموعة من صنّاع الأفلام والشخصيات الفنية.
وعلى الصعيد الفني، تواصل كندة علوش حضورها الدرامي من خلال مسلسل “50/50″، الذي تقدم فيه شخصية “رانيا”، وهي خريجة كلية الحقوق التي اختارت الابتعاد عن العمل للتفرغ لأسرتها، قبل أن تواجه تغيرات مفاجئة تقلب حياتها وتدفعها إلى إعادة التفكير في قراراتها.
وتتصاعد أحداث العمل عندما تواجه الشخصية أزمات مالية تدفعها إلى التورط في أنشطة غير قانونية، لتجد نفسها أمام سلسلة من التحديات والمواقف الصعبة، في محاولة لاستعادة السيطرة على حياتها.
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كندة علوش كل من ياسمينا العبد، وحمزة دياب، ومعتز هشام، وانتصار، وحازم إيهاب، وهبة عبدالعزيز، ومحمد عبده، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج سالي والي.
وبين نشاطها الفني ومشاركتها في مهرجان الجونة، نجحت كندة علوش في جذب اهتمام المتابعين، لكن هذه المرة لم تكن إطلالتها وحدها محور الحديث، بل أيضًا كلمات زوجها عمرو يوسف التي أضافت لمسة رومانسية طريفة إلى أجواء المهرجان.

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