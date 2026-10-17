كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاد نجله وسام بكلمات مؤثرة : "كل عام وأنت سندي"

ونشر الساهر، الجمعة، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة تجمعه بنجله وهما يسيران معاً، وأرفقها بتعليق قال فيه: «كل عام وأنت سندي. الله يرضى عليك ويوفقك ويديم عليك الصحة والعافية».
View this post on Instagram
A post shared by kadim al sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
A post shared by kadim al sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
ولاقت الصورة وكلمات الساهر تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين شاركوه التهاني بعيد ميلاد وسام، متمنين لهما الصحة وراحة البال.
كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن جانب من شخصية زوجها الفنان أحمد حلمي بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أن مواهبه تتجاوز التمثيل الكوميدي إلى الرسم وتصميم الديكور، وأنه أسهم في تغيير نظرتها إلى الفن.
خطف الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما رسائل طريفة حملت الكثير من الغزل والدعابة، بالتزامن مع مشاركة كندة في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.
خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في 15 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والسينما.