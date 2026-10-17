كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاد نجله وسام بكلمات مؤثرة : "كل عام وأنت سندي"

ونشر ، الجمعة، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة تجمعه بنجله وهما يسيران معاً، وأرفقها بتعليق قال فيه: «كل عام وأنت سندي. الله يرضى عليك ويوفقك ويديم عليك الصحة والعافية».

ولاقت الصورة وكلمات الساهر تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين شاركوه التهاني بعيد ميلاد وسام، متمنين لهما الصحة وراحة البال.