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منى زكي تكشف اسرار علاقتها بـ أحمد حلمي: &quot;في البيت مش كوميديان&quot;
منى زكي تكشف اسرار علاقتها بـ أحمد حلمي: "في البيت مش كوميديان"
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منى زكي تكشف اسرار علاقتها بـ أحمد حلمي: "في البيت مش كوميديان"

فن و منوعات

2026-10-17 | 04:08
منى زكي تكشف اسرار علاقتها بـ أحمد حلمي: "في البيت مش كوميديان"
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Aljadeed
منى زكي تكشف اسرار علاقتها بـ أحمد حلمي: "في البيت مش كوميديان"

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن جانب من شخصية زوجها الفنان أحمد حلمي بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أن مواهبه تتجاوز التمثيل الكوميدي إلى الرسم وتصميم الديكور، وأنه أسهم في تغيير نظرتها إلى الفن.

وخلال ندوة حوارية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قالت منى: «حلمي حالِم، هو رسام وبيعمل ديكور، هو في البيت مش كوميديان»، مشيرةً إلى أنها تعلّمت منه تقدير أشكال مختلفة من الإبداع، وأضافت: «حلمي خلاني أشوف الفن بشكل مختلف ومتنوع».
وتطرقت منى إلى الاختلاف بين حضور الفنان الكوميدي على الشاشة وطبيعته في حياته اليومية، معتبرةً أن بعض نجوم الكوميديا يميلون إلى الهدوء وقلة الكلام في المنزل، وكأنهم يدّخرون طاقتهم للكاميرا.
وجاء حديثها خلال ندوة أدارها المخرج محمد ياسين، عقب تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح المهرجان، تقديرًا لمسيرتها الفنية.

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