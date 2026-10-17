ميمي جمال تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد عمليتها الجراحية الاخيرة

وأوضحت، في تصريحات صحافية، أنها تستعد لمغادرة المستشفى خلال يومين، موجّهةً الشكر لكل من تواصل معها وحرص على الاطمئنان عليها خلال أزمتها الصحية.
وعن نشاطها الفني، أشارت ميمي جمال إلى أنها تعتزم بدء تصوير مشاهدها في مسلسل «عشماوي» بعد تعافيها الكامل، معبّرةً عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في العمل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027.
وكشفت أنها تجسّد ضمن أحداث المسلسل شخصية تُدعى «زهزهان»، مؤكدةً حماستها لتقديمها للجمهور.
وتأتي هذه المشاركة إلى جانب حضورها السينمائي في فيلم «ريد فلاج»، الذي يشارك في بطولته أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم.
يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.
أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.
خرجت الفنانة الكويتية عبير أحمد عن صمتها للرد على موجة الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو لشقيقتها الفنانة نادية كرم تستغيث فيه بسبب تدهور أوضاعها الصحية والمادية، وتناشد رجال الأعمال مساعدتها على تأمين نفقات العلاج، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.