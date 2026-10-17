ميمي جمال تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد عمليتها الجراحية الاخيرة

وأوضحت، في تصريحات صحافية، أنها تستعد لمغادرة المستشفى خلال يومين، موجّهةً الشكر لكل من تواصل معها وحرص على الاطمئنان عليها خلال أزمتها الصحية.

وعن نشاطها الفني، أشارت ميمي إلى أنها تعتزم بدء تصوير مشاهدها في مسلسل «عشماوي» بعد تعافيها الكامل، معبّرةً عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في العمل المقرر خلال موسم دراما رمضان 2027.

وكشفت أنها تجسّد ضمن أحداث المسلسل شخصية تُدعى «زهزهان»، مؤكدةً حماستها لتقديمها للجمهور.

وتأتي هذه المشاركة إلى جانب حضورها السينمائي في فيلم «ريد فلاج»، الذي يشارك في بطولته حاتم وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود .