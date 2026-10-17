آيات أباظة تروي معاناتها مع السرطان: "12 ساعة في العمليات"

وخلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية ، أوضحت أنها أخفت خبر إصابتها لمدة عام، قبل أن ينتشر عقب العملية الجراحية، مشيرةً إلى أن رسائل الجمهور ودعواتهم بالشفاء منحتها دعماً معنوياً كبيراً.

واستعادت آيات لحظات اكتشاف المرض، موضحةً أن زوجها علم بالتشخيص قبلها، فيما كانت تعتقد أن الفحوصات التي تجريها مرتبطة بإصابتها بجرثومة المعدة. وبدأت تشعر بالقلق بعدما سألها أحد الأطباء عما إذا كانت قد بدأت العلاج الكيماوي، ولاحظت توتر زوجها.

وعن الجراحة، قالت إنها استمرت 12 ساعة، ووصفت التجربة بأنها «كابوس»، مضيفةً: «كان لازم في النص ياخد رأي في حاجة، عمرو اتعذب»، في إشارة إلى صعوبة الانتظار والقلق اللذين عاشهما زوجها.

كما كشفت أن والدها توفي بالمرض نفسه، بعدما تولت رعايته طوال عام، وهو ما أضاف بُعداً مؤلماً إلى تجربتها الشخصية، مؤكدةً أن إيمانها منحها القوة لمواجهة تلك المرحلة.

وأشادت آيات بموقف زوجها، الذي بقي إلى جوارها طوال إقامتها في المستشفى لمدة عشرة أيام، وكان يواصل الكتابة والعمل بعد انتهاء الزيارات. كذلك، تحدثت عن دعم شقيقتها، التي رافقتها وحرصت على مساعدتها، مع توفير مساحة لزوجها ليتمكن من متابعة عمله من داخل المستشفى.