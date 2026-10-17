نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها

وقدّمت «النجمة الذهبية» باقة من أبرز أغنياتها التي رافقت الجمهور على مرّ السنوات، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين شاركوها الغناء، لتضفي أجواء من الحماس على الحفل.
يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.
أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.
خرجت الفنانة الكويتية عبير أحمد عن صمتها للرد على موجة الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو لشقيقتها الفنانة نادية كرم تستغيث فيه بسبب تدهور أوضاعها الصحية والمادية، وتناشد رجال الأعمال مساعدتها على تأمين نفقات العلاج، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.