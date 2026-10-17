نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها

وقدّمت « الذهبية» باقة من أبرز أغنياتها التي رافقت الجمهور على مرّ السنوات، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين شاركوها الغناء، لتضفي أجواء من الحماس على الحفل.

ولفتت الأنظار بإطلالة باللون ، إذ اختارت فستاناً قصيراً بتصميم كورسيه في جزئه العلوي، زيّنته ورود كبيرة عند الخصر. وأكملت إطلالتها بشعر مجعّد منسدل على كتفيها، مع مكياج أبرز ملامحها وانسجم مع أناقة الفستان.