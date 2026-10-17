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نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها
نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها
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نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها

فن و منوعات

2026-10-17 | 06:07
نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها
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Aljadeed
نوال الزغبي تتألق بالأبيض في العقبة.. والجمهور يتفاعل مع أغنياتها

أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً غنائياً في مدينة العقبة الأردنية، التقت خلاله جمهورها في أمسية جمعت بين أغنياتها القديمة وأحدث إصداراتها.

وقدّمت «النجمة الذهبية» باقة من أبرز أغنياتها التي رافقت الجمهور على مرّ السنوات، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين شاركوها الغناء، لتضفي أجواء من الحماس على الحفل.

ولفتت نوال الأنظار بإطلالة باللون الأبيض، إذ اختارت فستاناً قصيراً بتصميم كورسيه في جزئه العلوي، زيّنته ورود كبيرة عند الخصر. وأكملت إطلالتها بشعر مجعّد منسدل على كتفيها، مع مكياج أبرز ملامحها وانسجم مع أناقة الفستان.

 
 

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