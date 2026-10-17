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أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار
أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار
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أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار

فن و منوعات

2026-10-17 | 06:23
أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار
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Aljadeed
أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائياً مساء الجمعة على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، في أمسية جمعت بين الطرب ولحظات التأثر، بعدما غلبتها الدموع أمام الجمهور.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد نفاد تذاكره بالكامل، وقدّمت أنغام بمرافقة فرقتها الموسيقية مجموعة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل الحاضرين الذين رددوا معها الكلمات وقابلوا أداءها بالتصفيق. وخلال الأمسية، تأثرت النجمة المصرية بحفاوة الجمهور ومحبتهم، فلم تتمالك دموعها على المسرح.

وإلى جانب أدائها، لفتت أنغام الأنظار بفستان سهرة طويل باللون البرتقالي المحروق، تميز بقصّة مربعة عند الرقبة وتصميم انسيابي، مع تطريزات أمامية ثلاثية الأبعاد على هيئة زهور بارزة مرصعة بالكريستال.

وأكملت إطلالتها بكاب طويل من الشيفون انسدل من كتفيها حتى الأرض، وأضاف حركة لافتة إلى الفستان أثناء تنقلها على المسرح.

واختارت أنغام أقراطاً ألماسية متدلية وخاتماً بارزاً وسواراً ذهبياً ناعماً، مستغنيةً عن القلادة لإبراز تفاصيل التصميم. كما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة، مع خصلات متموجة منسدلة على كتفيها، ومكياجاً بألوان ترابية دافئة وظلال برونزية وشفاه بلون طبيعي.

وبين تفاعل الجمهور مع أغنياتها ودموعها على المسرح، حملت أمسية الدوحة لحظات عكست تأثر أنغام باستقبال محبيها، إلى جانب إطلالة كانت من أبرز تفاصيل الحفل.

 
 

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