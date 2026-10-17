أنغام تتأثر خلال حفلها في قطر .. وإطلالتها البرتقالية تلفت الأنظار

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد نفاد تذاكره بالكامل، وقدّمت بمرافقة فرقتها الموسيقية مجموعة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل الحاضرين الذين رددوا معها الكلمات وقابلوا أداءها بالتصفيق. وخلال الأمسية، تأثرت بحفاوة الجمهور ومحبتهم، فلم تتمالك دموعها على المسرح.

وإلى جانب أدائها، لفتت أنغام الأنظار بفستان سهرة طويل باللون البرتقالي المحروق، تميز بقصّة مربعة عند الرقبة وتصميم انسيابي، مع تطريزات أمامية ثلاثية الأبعاد على هيئة زهور بارزة مرصعة بالكريستال.

وأكملت إطلالتها بكاب طويل من الشيفون انسدل من كتفيها حتى ، وأضاف حركة لافتة إلى الفستان أثناء تنقلها على المسرح.

واختارت أنغام أقراطاً ألماسية متدلية وخاتماً بارزاً وسواراً ذهبياً ناعماً، مستغنيةً عن القلادة لإبراز تفاصيل التصميم. كما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة، مع خصلات متموجة منسدلة على كتفيها، ومكياجاً بألوان ترابية دافئة وظلال برونزية وشفاه بلون طبيعي.

وبين تفاعل الجمهور مع أغنياتها ودموعها على المسرح، حملت أمسية لحظات عكست تأثر أنغام باستقبال محبيها، إلى جانب إطلالة كانت من أبرز تفاصيل الحفل.