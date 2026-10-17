ابنة كيم كارداشيان تثير ضجة عالمية.. هل تخلّت نورث ويست عن اسم عائلتها؟

وبحسب الروايات المتداولة، فإن نورث تسعى إلى الابتعاد عن عائلتي كارداشيان وويست، بسبب اختلافات تتعلق بأسلوب حياتها وقراراتها الشخصية، وسط حديث عن رغبتها في بناء هوية مستقلة بعيداً عن الشهرة الكبيرة التي تحيط بوالديها.

ولم تتوقف المزاعم عند هذا الحد، إذ تضمنت بعض المنشورات ادعاءات بأن نورث أنفقت نحو 200 ألف خلال جولة تسوق برفقة أصدقائها، وهو ما قيل إنه تسبب بخلاف مع والديها، وأعاد تسليط الضوء على طبيعة حياتها التي تحظى باهتمام إعلامي واسع منذ طفولتها.

وأثارت هذه الأنباء انقساماً بين المتابعين، إذ عبّر بعضهم عن دهشتهم من احتمال اتخاذ نورث قراراً بهذا الحجم في سن مبكرة، بينما شكك آخرون في صحة القصة، معتبرين أنها قد تكون مجرد شائعة تستهدف واحدة من أكثر العائلات شهرة في .

وتأتي هذه الأحاديث في وقت تواصل فيه نورث ويست لفت الأنظار بإطلالاتها الجريئة وخياراتها الفنية المختلفة، بعدما بدأت ترسم لنفسها مساراً خاصاً في عالم الموسيقى والموضة، بعيداً عن الاكتفاء بالظهور بوصفها ابنة كيم كارداشيان وكانـيي ويست.

وكانت نورث قد واجهت خلال الفترة الماضية انتقادات بسبب أسلوب ملابسها وتسريحات شعرها والإكسسوارات التي تعتمدها، ما دفعها إلى الرد على بعض التعليقات خلال بث مباشر جمعها بوالدتها، مؤكدة أن مظهرها يعكس شخصيتها وذوقها الخاص.

كما أوضحت كيم كارداشيان في تصريحات إعلامية أنها تحاول تحقيق التوازن بين منح ابنتها حرية نفسها ووضع حدود تناسب عمرها، خصوصاً في ظل اهتمام نورث المبكر بالشهرة والأضواء.

وفي المقابل، سبق أن عبّرت نورث عن رغبتها في امتلاك هوية خاصة، سواء من خلال الموسيقى أو الموضة، حيث أطلقت أعمالاً غنائية خاصة بها، في محاولة لإثبات موهبتها بعيداً عن نجاح والديها وشهرتهما.

ورغم الانتشار الواسع لقصة تخليها عن اسم العائلة، لم تظهر أدلة موثوقة تؤكد اتخاذ نورث هذا القرار بالفعل، كما لم يصدر أي إعلان رسمي عنها أو عن والديها يثبت صحة المزاعم المتعلقة بالخلافات العائلية أو إنفاق مبلغ 200 ألف دولار.

ويُذكر أن شائعات مشابهة عن ابتعاد نورث عن عائلة كارداشيان سبق تداولها عبر الإنترنت، من دون تقديم أدلة تثبت صحتها.

وبين المنشورات المثيرة للجدل والتكهنات المتواصلة، يبقى السؤال المطروح: هل تعيش نورث ويست بالفعل خلافات مع عائلتها، أم أن القصة مجرد شائعة جديدة تلاحق ابنة أحد أشهر السابقين في عالم المشاهير؟

وفي انتظار أي توضيح رسمي، تبقى المعلومات المتداولة مجرد ادعاءات غير مثبتة، لا سيما أن نورث لم تعلن تخليها عن اسمها أو قطع علاقتها بوالديها.