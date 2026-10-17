أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية
بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية
A-
A+

بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية

فن و منوعات

2026-10-17 | 14:49
بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية

ي حلقة استثنائية من "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يفتح النجم المصري هاني رمزي ملفات شخصية وفنية وسياسية شائكة، ويطلق سلسلة من التصريحات الجريئة والاعترافات التي يكشف بعضها للمرة الأولى.

من المنافسة مع محمد هنيدي وأحمد حلمي، واعترافه بالموافقة على سيناريو وصفه بالتافه حفاظًا على استمراريته الفنية، إلى الحديث عن ثروته ومواقفه من الأدوار الجريئة، يجيب هاني رمزي بصراحة عن أسئلة مثيرة للجدل، ويتطرق إلى حياته العائلية وموقفه من مستقبل ابنته واختياراتها الشخصية.
وبلحظات مؤثرة، ينهار بالبكاء وهو يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة، كاشفًا عن أصعب اللحظات التي عاشها قبل وفاتها
كما يروي تفاصيل مشهد كاد أن يودي بحياته، ويتحدث عن مغادرته مصر خلال حكم الإخوان المسلمين، كاشفًا عن تهديدات تلقاها ومحاولة اغتيال تعرّض لها، والإجراءات الأمنية التي فُرضت لحمايته.
ولا يخلو اللقاء من المواجهات الساخنة، إذ يرد على اتهامه بأنه "فنان السلطة"، ويوضح حقيقة مواقفه السياسية والدينية، ويتوقف عند عدد من القضايا التي أثارت الجدل حوله.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

لغز يهزّ الأوساط الثقافية.. قبر مي زيادة يختفي بعد 85 عاماً على رحيلها
09:58

لغز يهزّ الأوساط الثقافية.. قبر مي زيادة يختفي بعد 85 عاماً على رحيلها

أثار اختفاء معالم قبر الأديبة اللبنانية من أصل فلسطيني مي زيادة، الملقبة بـ«نابغة الشرق»، جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية المصرية والعربية، بعدما كشف الباحث المصري إبراهيم طايع عن تغيّر معالم مدفنها في القاهرة، بعد نحو 85 عاماً على وفاتها.

09:58

لغز يهزّ الأوساط الثقافية.. قبر مي زيادة يختفي بعد 85 عاماً على رحيلها

أثار اختفاء معالم قبر الأديبة اللبنانية من أصل فلسطيني مي زيادة، الملقبة بـ«نابغة الشرق»، جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية المصرية والعربية، بعدما كشف الباحث المصري إبراهيم طايع عن تغيّر معالم مدفنها في القاهرة، بعد نحو 85 عاماً على وفاتها.

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد
07:16

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد

يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.

07:16

هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد

يحلّ النجم المصري هاني رمزي ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض الليلة الساعة 20:40 على قناة "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد الفن" عبر يوتيوب.

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
06:53

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.

06:53

«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان المصري الراحل سليمان عيد ذكرى ميلاد والده بطريقة مؤثرة، بعدما شارك مقطع فيديو قديماً جمعهما في إحدى المناسبات العائلية، وأرفقه برسالة مليئة بالحزن والاشتياق، عبّر من خلالها عن افتقاده لوجود والده وصوته وضحكته، في أول ذكرى لميلاده بعد رحيله.

اخترنا لكم
لغز يهزّ الأوساط الثقافية.. قبر مي زيادة يختفي بعد 85 عاماً على رحيلها
09:58
انجازات إيلون ماسك.. يدمرها تأييده السياسي
07:32
هاني رمزي ضيف علي ياسين في بودكاست "مساحة خاصة" الليلة على الجديد
07:16
«وحشني صوتك وضحكتك».. نجل سليمان عيد يُبكي القلوب برسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده
06:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026