بكاء هاني رمزي وانفعاله !! رفض زواج ابنته من مسلم.. هاجم الاخوان وحديث صادم عن الحضارة المصرية

من المنافسة مع محمد هنيدي وأحمد حلمي، واعترافه بالموافقة على سيناريو وصفه بالتافه حفاظًا على استمراريته الفنية، إلى الحديث عن ثروته ومواقفه من الأدوار الجريئة، يجيب هاني رمزي بصراحة عن أسئلة مثيرة للجدل، ويتطرق إلى حياته العائلية وموقفه من مستقبل ابنته واختياراتها الشخصية.
وبلحظات مؤثرة، ينهار بالبكاء وهو يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة، كاشفًا عن أصعب اللحظات التي عاشها قبل وفاتها
كما يروي تفاصيل مشهد
كاد أن يودي بحياته، ويتحدث عن مغادرته مصر خلال حكم الإخوان المسلمين
، كاشفًا عن تهديدات تلقاها ومحاولة اغتيال تعرّض لها، والإجراءات الأمنية التي فُرضت لحمايته.
ولا يخلو اللقاء من المواجهات الساخنة، إذ يرد على اتهامه بأنه "فنان السلطة"، ويوضح حقيقة مواقفه السياسية والدينية، ويتوقف عند عدد من القضايا
التي أثارت الجدل حوله.