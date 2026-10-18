دانييلا رحمة وناصيف زيتون يلتقيان السيدة الأولى نعمت عون

وحرصت دانييلا رحمة على توثيق اللقاء عبر حسابها الرسمي على ، حيث نشرت صورة جمعتها بالسيدة الأولى، وأرفقتها برسالة عبّرت من خلالها عن سعادتها وفخرها بهذا اللقاء، مشيدة بشخصية السيدة الاولى وتواضعها ورقيّها.

وكتبت دانييلا في تعليقها: “يا له من شرف أن أمضي وقتًا مع سيدتنا الأولى، وأن أتعرّف عن قرب إلى المرأة الجميلة التي تقف خلف هذا اللقب. امرأة صادقة، راقية ومتواضعة، تجعلنا نشعر بالفخر لأنها تمثّل الحبيب”.

ولم تكن دانييلا وحدها من التقى بالسيدة الأولى، إذ شارك زوجها الفنان ناصيف زيتون بدوره صوراً جمعته بها، وأرفقها برسالة عبّر فيها عن تقديره الكبير لشخصيتها، مؤكداً أن المحبة والاحترام لا يرتبطان بالمناصب فحسب، بل بالقيم الإنسانية التي يحملها أصحابها. وكتب ناصيف: “لما تجتمع المكانة مع الطيبة، يصبح الاحترام أصدق والمحبة أجمل. لبنان مش بس وطن منحبه، لبنان ناس بيخلونا نحبه أكثر. لقاء أعتز فيه مع السيدة الأولى”.