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دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟
دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟
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دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟

فن و منوعات

2026-10-18 | 05:01
دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟
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Aljadeed
دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟

عاد صانع المحتوى اللبناني جورج ديب، المعروف باسم “دكتور فود”، إلى إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن وجود علاقة عاطفية جديدة في حياته، وذلك بعد خروجه من السجن وانفصاله عن زوجته السابقة، صانعة المحتوى شروق، المعروفة بلقب “صن شاين”.

وفي تصريحات مع منصة “جسور”، تحدّث دكتور فود عن المرحلة الجديدة التي يعيشها على الصعيد الشخصي، مشيراً إلى وجود شخص في حياته يثق به، في خطوة لافتة بعد سلسلة من الأزمات والخلافات التي تصدّرت أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنه اعتاد على الحياة العائلية، ولا يرغب في العودة إلى حياة العزوبية، مشدداً على أن أي علاقة جديدة يجب أن تقوم على الصراحة والثقة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الخلافات والتوترات التي قد تؤثر على استقرارها.

ولم يخلُ حديثه من التصريحات المثيرة للجدل، إذ اعتبر أن الشخص الصحيح الذي يرتبط به لا يخرج إلى العلن ليتحدث عن امتلاكه “بضاعة معفّنة”، متسبباً، بحسب قوله، بخسارة تصل إلى 700 ألف دولار.

وأضاف أن الشريك الحقيقي لا ينشر الملف القضائي للطرف الآخر في وسائل الإعلام بهدف الإضرار بعمله والتسبب بخسارته.

ويأتي هذا الحديث بعدما أعلن انفصاله عن شروق، إثر علاقة شهدت الكثير من الخلافات العلنية وتبادل الاتهامات، وسط اهتمام واسع من الجمهور الذي تابع تفاصيل حياتهما الشخصية خلال الفترة الماضية.

وكان دكتور فود قد خرج من السجن في 15 تشرين الأول 2026، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله، لتعود أخباره إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة من باب حياته العاطفية.

وأثار الحديث عن العلاقة الجديدة تساؤلات حول هوية الشخص الذي دخل حياته، خصوصاً أنه لم يكشف، وفق المعلومات المتداولة، عن تفاصيل إضافية تتعلق بهذه العلاقة أو احتمال ارتباطه رسمياً في المستقبل.

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