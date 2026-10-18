دكتور فود يكشف عن ارتباطه مجدداً.. ماذا قال عن حبيبته الجديدة؟

وفي تصريحات مع منصة “جسور”، تحدّث دكتور فود عن المرحلة الجديدة التي يعيشها على الصعيد الشخصي، مشيراً إلى وجود شخص في حياته يثق به، في خطوة لافتة بعد سلسلة من الأزمات والخلافات التي تصدّرت أخبارها خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنه اعتاد على الحياة العائلية، ولا يرغب في العودة إلى حياة العزوبية، مشدداً على أن أي علاقة يجب أن تقوم على الصراحة والثقة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الخلافات والتوترات التي قد تؤثر على استقرارها.

ولم يخلُ حديثه من التصريحات المثيرة للجدل، إذ اعتبر أن الشخص الصحيح الذي يرتبط به لا يخرج إلى العلن ليتحدث عن امتلاكه “بضاعة معفّنة”، متسبباً، بحسب قوله، بخسارة تصل إلى 700 ألف .

وأضاف أن الشريك الحقيقي لا ينشر الملف القضائي للطرف الآخر في بهدف الإضرار بعمله والتسبب بخسارته.