دقات قلب هاني رمزي تفضحه على الهواء والسبب اعجابه بـ سيرين عبد النور

في حلقة استثنائية من "مساحة خاصة" مع الإعلامي ، يفتح النجم المصري هاني رمزي ملفات شخصية وفنية وسياسية شائكة، ويطلق سلسلة من التصريحات الجريئة والاعترافات التي يكشف بعضها للمرة الأولى.



من المنافسة مع محمد هنيدي وأحمد حلمي، واعترافه بالموافقة على سيناريو وصفه بالتافه حفاظًا على استمراريته الفنية، إلى الحديث عن ثروته ومواقفه من الأدوار الجريئة، يجيب هاني رمزي بصراحة عن أسئلة مثيرة للجدل، ويتطرق إلى حياته العائلية وموقفه من مستقبل ابنته واختياراتها الشخصية.

وبلحظات مؤثرة، ينهار بالبكاء وهو يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة، كاشفًا عن أصعب اللحظات التي عاشها قبل وفاتها كما يروي تفاصيل كاد أن يودي بحياته، ويتحدث عن مغادرته مصر خلال حكم الإخوان ، كاشفًا عن تهديدات تلقاها ومحاولة اغتيال تعرّض لها، والإجراءات الأمنية التي فُرضت لحمايته.

ولا يخلو اللقاء من المواجهات الساخنة، إذ يرد على اتهامه بأنه "فنان السلطة"، ويوضح حقيقة مواقفه السياسية والدينية، ويتوقف عند عدد من التي أثارت الجدل حوله.