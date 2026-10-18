نوال الزغبي و وائل جسار يفاجئان جورج وسوف في الأردن.. والأخير يتفاعل معهما على المسرح

وتصدرت مقاطع فيديو من الحفل منصات التواصل، بعدما ظهر وائل جسار وهو يؤدي أغنية «خسرت كل الناس» أمام صاحبها جورج وسوف، في لافت جمع النجمين على خشبة المسرح، وسط تفاعل الحاضرين الذين شاركوهما الغناء والتصفيق.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ وثّقت الكاميرات لحظة عفوية جمعت نوال الزغبي بسلطان الطرب، بعدما اقتربت منه واحتضنته بحرارة أمام الجمهور، في لقطة عكست علاقة المودة التي تجمعهما، وحظيت باهتمام واسع بين المتابعين.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول الفيديوهات، معبّرين عن إعجابهم بهذا اللقاء الذي جمع ثلاثة من أبرز نجوم الغناء اللبناني، خصوصاً أن ظهورهم معاً على المسرح أضفى أجواء مميزة على الحفل.

وجاء هذا اللقاء ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان Tunova، الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية بين 16 و18 تشرين الأول، بمشاركة عدد من النجوم العرب، من بينهم عاصي الحلاني وماهر جاه، وسط أجواء احتفالية جمعت محبي الموسيقى والطرب.

على صعيد آخر، يواصل جورج وسوف نشاطه الفني خلال الشهر الحالي، إذ يستعد للقاء جمهوره في حفل مرتقب يوم 23 تشرين الأول على مسرح نخيل بغداد، قبل أن يتوجه إلى القطرية الدوحة لإحياء حفل جديد يوم 29 من الشهر نفسه.

وكان الطرب قد طرح أخيراً فيديو كليب أغنيته «طمني عالحبايب»، من كلمات شيته وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع رامي الشرنوبي، فيما حمل الكليب توقيع المخرج دان حداد.

وبين حفلاته الجديدة ولقائه العفوي مع نوال الزغبي ووائل جسار، يواصل جورج وسوف حضوره على الساحة الفنية، فيما بقيت لقطات اجتماعه بالنجمين في العقبة من أبرز المشاهد التي تداولها الجمهور من المهرجان.