تامر حسني يزف عروساً وسط الجمهور في أبوظبي.. والفيديو يتصدر مواقع التواصل

وأثار تامر حسني ضجة على ، بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظة قيامه بزف العروس خلال حفله الغنائي، في لفتة عفوية أضفت طابعاً مميزاً على المناسبة، وجعلت العروس محط الأنظار أمام الحاضرين.

وأظهر الفيديو المتداول تامر حسني وهو يشارك العروس فرحتها، وسط أجواء احتفالية وحماسة لافتة من الجمهور، الذي حرص على توثيق هذه اللحظات بهواتفه المحمولة، قبل أن تنتشر المشاهد عبر منصة إنستغرام وتلقى تفاعلاً من المتابعين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه المبادرة، معتبرين أنها تعكس الجانب العفوي في شخصية تامر حسني وحرصه على التواصل مع جمهوره، خصوصاً أن المفاجأة جاءت خلال حفل غنائي حضره عدد كبير من محبيه.

وجاءت هذه اللحظات خلال الحفل الذي أحياه تامر حسني مساء السبت 17 تشرين الأول على مسرح اتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، بمشاركة الفنان المصري تامر عاشور، حيث اجتمع النجمان في ليلة غنائية قدّما خلالها مجموعة من أشهر أغنياتهما وسط أجواء احتفالية.

وشهد الحفل لقاءً فنياً جمع اثنين من أبرز نجوم الأغنية ، في أمسية تنوّعت بين الأغنيات الرومانسية والإيقاعية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

وعلى صعيد نشاطه الفني، يواصل تامر حسني التحضير لأحدث أعماله الغنائية، إذ كشف أخيراً عن أغنية «اتنين مجانين»، التي تجمعه بالفنانة الشابة ياسمينا العبد، ضمن الحملة الترويجية لفيلم «ولا كان عالبال».

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، حيث يخوض شاب يعمل مرشداً سياحياً مغامرة عاطفية تتخللها مواقف كوميدية، بعدما يقع في الحب وسط أجواء المدينة التاريخية ومعالمها السياحية.

ويشارك في بطولة الفيلم نور النبوي وياسمينا العبد وأشرف عبد الباقي ومروان المسلماني وجود السفياني، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما المصرية يوم 21 تشرين الأول الجاري، على أن ينطلق في بقية الدول يوم 29 من الشهر نفسه، بالتزامن مع الترويج للأغنية الجديدة.

وبين حفلاته الجماهيرية وتحضيراته الفنية، يواصل تامر حسني تصدّر المشهد الفني، فيما بقيت لحظته العفوية مع العروس في أبوظبي من أبرز المشاهد المتداولة من حفله الأخير.