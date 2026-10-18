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بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة
بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة
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بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة

فن و منوعات

2026-10-18 | 05:53
بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة
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Aljadeed
بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة

عاد اسم الفنان المصري الكبير عادل إمام إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت صورة نُسبت إليه جدلاً واسعاً بين محبيه، قبل أن تنكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن هوية الشخص الظاهر فيها، ما دفع نجله المخرج رامي إمام إلى التعليق على الواقعة للمرة الأولى.

وفي التفاصيل، انتشرت خلال الأيام الماضية صورة لرجل مسن يجلس داخل سيارة، مرتدياً قبعة سوداء وقميصاً فاتح اللون، وزعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل أنها توثّق أحدث ظهور للزعيم عادل إمام، الذي ابتعد عن الأضواء والمناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة.

وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، وأثارت تساؤلات بين محبي الفنان المصري حول صحتها، خصوصاً أن ظهوره بات نادراً، فيما عبّر كثيرون عن اشتياقهم لرؤيته مجدداً.

لكن المفاجأة كانت أن الصورة لا تعود إلى عادل إمام أساساً، بل إلى السيناريست الهندي الشهير سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، الذي ظهر داخل سيارته عقب مشاركته في مناسبة عائلية بمدينة مومباي.

وتبيّن أن الصورة الأصلية خضعت لتعديلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جعلت ملامح سليم خان شبيهة بملامح عادل إمام، الأمر الذي تسبب في التباس لدى المتابعين وانتشارها على أنها صورة حديثة للزعيم.

وفي أول تعليق له على الجدل، تحدث المخرج رامي إمام عن الواقعة خلال مشاركته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2026، مشيراً إلى التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، وإمكان استخدام هذه التقنيات بطرق إيجابية أو سلبية.

وشبّه رامي إمام الذكاء الاصطناعي بالإنترنت، مؤكداً أن التكنولوجيا تحمل فوائد عديدة، لكنها قد تُستخدم أيضاً في نشر معلومات ومحتويات مضللة، واختصر تعليقه على انتشار مثل هذه الصور بالقول: «وإحنا اتعودنا خلاص».

ويأتي الجدل في ظل غياب عادل إمام عن الحياة الفنية والظهور الإعلامي، إذ كان من آخر ظهوراته العائلية المعروفة حضوره حفل زفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام، في تموز من العام الماضي، حيث انتشرت آنذاك صورة جمعته بزوجته وأفراد أسرته.

ولم تتوقف تصريحات رامي إمام عند الصورة المفبركة، إذ تطرق أيضاً إلى إمكانية تقديم عمل وثائقي يتناول الحياة الشخصية والفنية لوالده، كاشفاً أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث وجمع المعلومات، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذه.

وأوضح أن توثيق مسيرة بحجم مسيرة عادل إمام يتطلب تحضيراً دقيقاً وجمعاً شاملاً للمواد والأرشيف الفني، بما يعكس التاريخ الطويل الذي صنعه الزعيم على مدار عقود في السينما والمسرح والتلفزيون.

وبين الجدل حول صورته المتداولة والحديث عن مشروع يوثّق حياته، يواصل عادل إمام إثارة اهتمام الجمهور رغم ابتعاده عن الأضواء، في مشهد يعكس مكانته في ذاكرة محبيه وحضور اسمه المستمر على الساحة الفنية.

 

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