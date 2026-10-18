بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة

وفي التفاصيل، انتشرت خلال الأيام الماضية صورة لرجل مسن يجلس داخل سيارة، مرتدياً قبعة سوداء وقميصاً فاتح اللون، وزعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل أنها توثّق أحدث ظهور للزعيم عادل إمام، الذي ابتعد عن الأضواء والمناسبات العامة خلال السنوات .

وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، وأثارت تساؤلات بين محبي الفنان المصري حول صحتها، خصوصاً أن ظهوره بات نادراً، فيما عبّر كثيرون عن اشتياقهم لرؤيته مجدداً.

لكن المفاجأة كانت أن الصورة لا تعود إلى عادل إمام أساساً، بل إلى السيناريست الشهير سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، الذي ظهر داخل سيارته عقب مشاركته في مناسبة عائلية بمدينة مومباي.

وتبيّن أن الصورة الأصلية خضعت لتعديلات باستخدام تقنيات ، جعلت ملامح سليم خان شبيهة بملامح عادل إمام، الأمر الذي تسبب في التباس لدى المتابعين وانتشارها على أنها صورة حديثة للزعيم.

وفي أول تعليق له على الجدل، تحدث المخرج رامي إمام عن الواقعة خلال مشاركته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2026، مشيراً إلى التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، وإمكان استخدام هذه التقنيات بطرق إيجابية أو سلبية.

وشبّه رامي إمام الذكاء الاصطناعي بالإنترنت، مؤكداً أن التكنولوجيا تحمل فوائد عديدة، لكنها قد تُستخدم أيضاً في نشر معلومات ومحتويات مضللة، واختصر تعليقه على انتشار مثل هذه الصور بالقول: «وإحنا اتعودنا خلاص».

ويأتي الجدل في ظل غياب عادل إمام عن الحياة الفنية والظهور الإعلامي، إذ كان من آخر ظهوراته العائلية المعروفة حضوره حفل زفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام، في من العام الماضي، حيث انتشرت آنذاك صورة جمعته بزوجته وأفراد أسرته.

ولم تتوقف تصريحات رامي إمام عند الصورة المفبركة، إذ تطرق أيضاً إلى إمكانية تقديم عمل وثائقي يتناول الحياة الشخصية والفنية لوالده، كاشفاً أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث وجمع المعلومات، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذه.

وأوضح أن توثيق مسيرة بحجم مسيرة عادل إمام يتطلب تحضيراً دقيقاً وجمعاً شاملاً للمواد والأرشيف الفني، بما يعكس التاريخ الذي صنعه الزعيم على مدار عقود في السينما والمسرح والتلفزيون.

وبين الجدل حول صورته المتداولة والحديث عن مشروع يوثّق حياته، يواصل عادل إمام إثارة اهتمام الجمهور رغم ابتعاده عن الأضواء، في يعكس مكانته في ذاكرة محبيه وحضور اسمه المستمر على الساحة الفنية.