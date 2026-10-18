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أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
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أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟

فن و منوعات

2026-10-18 | 05:57
أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
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Aljadeed
أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟

فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره بإعلان ارتباطه رسمياً، في خطوة جديدة نحو الزواج، بعد سنوات وصفها بأنها كانت مليئة بالتجارب والدروس القاسية، مؤكداً أنه وجد أخيراً شريكة الحياة التي يعتبرها عوضاً من الله عن المرحلة الماضية.

وكشف فلوكس عن هذا القرار عبر منشور مؤثر نشره على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، عبّر فيه عن سعادته ببدء مرحلة جديدة من حياته الشخصية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد حصوله على مباركة والدته، التي وصفها في المنشور بأنها خالته، إلى جانب دعاء والده له بالتوفيق.

ولفت الفنان المصري الأنظار بكلماته التي تحدّث فيها عن السنوات الماضية وما حملته من تجارب غيّرت نظرته إلى الحياة، معتبراً أن ارتباطه الجديد يمثل فرصة لبداية مختلفة يسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار العائلي.

وكتب فلوكس: «الحمد لله رب العالمين»، قبل أن يؤكد أن ما يعيشه حالياً هو عوض من الله بعد سنوات كانت بمثابة درس له، وأنه قرر الارتباط رسمياً وبدء حياة جديدة مع شريكة حياته.

وأثارت عبارة «العوض الذي أرسله الله لي» اهتمام المتابعين، خصوصاً أنها جاءت في سياق حديثه عن تجارب الماضي ورغبته في فتح صفحة جديدة بعيداً عن الظروف التي مرّ بها خلال السنوات الماضية.

ورغم إعلانه الارتباط، لم يكشف فلوكس في منشوره الأول عن هوية شريكة حياته أو تفاصيل موعد الزواج، مكتفياً بالتعبير عن سعادته بهذه الخطوة، وموجهاً رسالة إلى جمهوره قال فيها: «دعواتكم لي بإتمام الزواج».

وسرعان ما انهالت التعليقات المهنئة على منشوره، إذ حرص عدد من أصدقائه ومحبيه على مشاركته فرحته، وكان من بينهم الفنان عمرو عبد العزيز الذي علّق قائلاً: «ألف مبروك يا فوكس»، فيما تمنّى له المتابعون حياة مستقرة وسعيدة.

ويأتي إعلان الارتباط في وقت ابتعد فيه أحمد فلوكس عن المشاركات الفنية الجديدة، إذ يعود آخر ظهور سينمائي له إلى فيلم «الممر» عام 2019، الذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج، تحت إدارة المخرج شريف عرفة.

وكان قد ظهر أيضاً في العام نفسه ضيف شرف في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وبين ابتعاده عن الأضواء وإعلانه الارتباط مجدداً، يفتح أحمد فلوكس صفحة جديدة في حياته الشخصية، وسط اهتمام الجمهور بمعرفة المزيد عن شريكة حياته وموعد زفافه المرتقب.

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