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أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟
أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟
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أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟

فن و منوعات

2026-10-18 | 05:59
أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟
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Aljadeed
أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟

خطفت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، بعدما كشفت عن تفاصيل طريفة تتعلق بحياتها الزوجية، وتحدثت عن السبب الذي يدفع زوجها إلى الابتعاد عن المقابلات الصحفية، رغم حرصه على مرافقتها في المناسبات الفنية والظهور معها على السجادة الحمراء.

وفي تصريحات خاصة لموقع «العين الإخبارية»، أكدت أروى جودة أن زوجها رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست يستمتع بحضور المهرجانات السينمائية ومشاهدة الأفلام، لكنه يفضّل الابتعاد عن الأحاديث الإعلامية، تاركاً لها مساحة التعامل مع الصحافة والكاميرات باعتبارها جزءاً من طبيعة عملها.

وأوضحت الفنانة المصرية أن زوجها يهتم كثيراً بأناقته ومظهره الخارجي، ويحرص على اختيار ملابسه بعناية وتنسيق إطلالاته مع إطلالاتها خلال المناسبات التي تجمعهما، إلا أن ذلك لا يعني رغبته في المشاركة بالمقابلات الصحفية أو الحديث أمام الكاميرات.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تصدّر الثنائي الاهتمام خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعدما وثّقت عدسات المصورين لحظة رومانسية لزوج أروى جودة وهو يقبّل يدها على السجادة الحمراء، في مشهد لاقى تفاعلاً بين المتابعين.

وتحدثت أروى أيضاً عن الفرق بين حضور المهرجانات للاستمتاع بالأفلام والمشاركة في فعالياتها، وبين الظهور الرسمي على السجادة الحمراء، موضحة أن الإطلالات الرسمية تتطلب استعدادات طويلة واهتماماً بالتفاصيل، على عكس حضور العروض السينمائية الذي يمنحها فرصة أكبر للاستمتاع بالأجواء بعيداً عن ضغوط التصوير.

ولم تقتصر تصريحات أروى جودة على حياتها الشخصية، إذ أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيدة بالإقبال الجماهيري الكبير، ولا سيما من فئة الشباب.

وأكدت أن أكثر ما لفت انتباهها خلال هذه الدورة هو حرص الحاضرين على متابعة العروض السينمائية والورش والجلسات النقاشية، خصوصاً الأنشطة التي تُقام في ساعات الصباح، معتبرة أن هذا الحضور يعكس اهتماماً فعلياً بصناعة السينما، وليس مجرد الرغبة في مشاهدة النجوم والتقاط الصور معهم.

وأشارت إلى أن نجاح المهرجانات لا يُقاس فقط بالإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء، وإنما أيضاً بقدرتها على جذب الجمهور إلى الأفلام وفتح المجال أمام النقاش وتبادل الخبرات بين صناع السينما ومحبيها.

ويُذكر أن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت في 15 تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 23 منه، بمشاركة 77 فيلماً، إلى جانب مجموعة من الندوات وورش العمل والفعاليات المخصصة لدعم المواهب السينمائية الجديدة.

وبين تصريحاتها العفوية عن زوجها وإشادتها بالحضور الشبابي، جمعت أروى جودة في ظهورها الأخير بين الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية وتسليط الضوء على أهمية السينما ودور المهرجانات في دعمها.

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