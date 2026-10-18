حسين الجسمي يُرزق بمولودته الثانية ويكشف عن اسمها وتفاصيل اللحظات الأولى لولادتها!

وأعلن الجسمي الخبر السعيد صباح
الأحد 18 تشرين الأول 2026، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، كاشفاً عن توقيت ولادة ابنته، التي أبصرت النور في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق فجراً، بالتزامن مع بزوغ أول خيوط الصباح.
واختار الفنان الإماراتي
الإعلان عن قدوم طفلته بكلمات شاعرية، ربط فيها بين اسمها “شمسة” ونور الفجر، معبّراً عن الفرحة التي غمرت قلبه مع استقبال فرد جديد في أسرته.
وكتب الجسمي في منشوره: “في الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم
، ومع أول نور للفجر، رزقني الله شمسه بنت حسين”، قبل أن يضيف أن قدومها منح صباحه نوراً مختلفاً وفرحة لا توصف.
ولم تقتصر رسالته على الاحتفال بمولودته الجديدة، بل حرص أيضاً على التعبير عن
امتنانه لعائلته، مستذكراً ابنه زايد، وموجّهاً كلمات مؤثرة إلى زوجته، أشاد فيها بقوتها وحكمتها وطريقتها في تربية أطفالهما.
وأكد الجسمي أن فخره بزوجته يزداد يوماً بعد يوم، مشدداً على المكانة الكبيرة التي تحتلها هي وأطفاله في حياته، ومختتماً رسالته بالدعاء بأن يحفظهم الله له، وواصفاً إياهم بأنهم أجمل ما في عمره.
ولفتت كلمات الفنان الإماراتي الأنظار لما حملته من مشاعر أبوية وعائلية، خصوصاً أنه اختار مشاركة جمهوره تفاصيل اللحظة السعيدة بطريقة عفوية، بعيداً عن الأضواء والمظاهر الاحتفالية.
وهكذا، أضافت الصغيرة “شمسة” فرحة جديدة
إلى حياة حسين
الجسمي وعائلته، في مناسبة اختار أن يوثّقها برسالة مليئة بالحب والامتنان، عبّر فيها عن سعادته بالأبوة واعتزازه بزوجته وأطفاله.