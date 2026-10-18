أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة
وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة
A-
A+

وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة

فن و منوعات

2026-10-18 | 07:22
وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن استعداد بلاده لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية العربية، حيث عبّر عدد من النجوم عن تقديرهم للعلاقات التي تجمع البلدين، من خلال رسائل حملت معاني الأخوّة والتضامن، فيما وجّه المستشار تركي آل الشيخ رسالة لافتة إلى الرئيس المصري.

وجاءت هذه المواقف عقب تصريحات أدلى بها السيسي، السبت 17 تشرين الأول 2026، خلال حفل تخرّج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد فيها رفض بلاده المساس بأمن السعودية واستقرارها، مشيرًا إلى استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة وفقًا لما قد تطلبه قيادتها.
وكان الفنان اللبناني وائل كفوري من بين النجوم الذين تفاعلوا مع هذه التصريحات، إذ نشر عبر حسابه على منصة «إكس» تعليقًا أشاد فيه بمكانة مصر والسعودية ودورهما في دعم الدول العربية.
 
وكتب كفوري: «المملكة وأم الدنيا دايمًا سند لكل العرب»، داعيًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويبعد عنها كل خطر، في رسالة عبّر من خلالها عن تضامنه مع البلدين.
من جهتها، اختارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم التعبير عن موقفها بكلمات مقتضبة، لكنها حملت دلالات واضحة، إذ علّقت بالقول: «وقفة الأخوّة وموقف الأصالة»، في إشارة إلى التضامن الذي عكسته التصريحات المصرية تجاه السعودية.
 

أما الفنانة أصالة نصري، فعبّرت عن تقديرها للعلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدة أن الروابط بينهما تتجاوز المواقف السياسية والظروف الآنية.
ووصفت أصالة العلاقة بين البلدين بأنها حكاية ممتدة من الأهل والأخوّة والمحبة عبر السنوات، مشيرة إلى أن بعض العلاقات أعمق من أن تختصرها الكلمات، واختتمت رسالتها بالدعاء بأن يحفظ الله السعودية ومصر.
وفي السياق نفسه، وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رسالة مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر منصة «إكس»، عبّر فيها عن اعتزازه بالموقف المصري، مؤكدًا أن المحبة التي تجمع البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تستند إلى روابط تاريخية راسخة.
وكتب آل الشيخ: «فخامة الرئيس حبنا لكم ولمصر ليس من فراغ»، مشيرًا إلى وجود محاولات سابقة لإثارة الفتنة بين البلدين، قبل أن يؤكد أن المملكة ومصر تمثلان جناحي الأمة.
src="/uploadImages/ExtImages/Images1/blob-df0f5548e0f04f9f9a1fa6f89abb9921.jpg" style="width: 100%; height: 100%;">
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

حسين الجسمي يُرزق بمولودته الثانية ويكشف عن اسمها وتفاصيل اللحظات الأولى لولادتها!
06:33

حسين الجسمي يُرزق بمولودته الثانية ويكشف عن اسمها وتفاصيل اللحظات الأولى لولادتها!

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه فرحة عائلية مميزة، بعدما أعلن عن استقبال مولودته الجديدة التي أطلق عليها اسم “شمسة”، معبّراً عن سعادته الكبيرة بانضمامها إلى عائلته، في منشور مؤثر حمل كلمات من الحب والامتنان لزوجته وأطفاله.

06:33

حسين الجسمي يُرزق بمولودته الثانية ويكشف عن اسمها وتفاصيل اللحظات الأولى لولادتها!

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره ومتابعيه فرحة عائلية مميزة، بعدما أعلن عن استقبال مولودته الجديدة التي أطلق عليها اسم “شمسة”، معبّراً عن سعادته الكبيرة بانضمامها إلى عائلته، في منشور مؤثر حمل كلمات من الحب والامتنان لزوجته وأطفاله.

أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟
05:59

أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟

خطفت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، بعدما كشفت عن تفاصيل طريفة تتعلق بحياتها الزوجية، وتحدثت عن السبب الذي يدفع زوجها إلى الابتعاد عن المقابلات الصحفية، رغم حرصه على مرافقتها في المناسبات الفنية والظهور معها على السجادة الحمراء.

05:59

أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟

خطفت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، بعدما كشفت عن تفاصيل طريفة تتعلق بحياتها الزوجية، وتحدثت عن السبب الذي يدفع زوجها إلى الابتعاد عن المقابلات الصحفية، رغم حرصه على مرافقتها في المناسبات الفنية والظهور معها على السجادة الحمراء.

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
05:57

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟

فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره بإعلان ارتباطه رسمياً، في خطوة جديدة نحو الزواج، بعد سنوات وصفها بأنها كانت مليئة بالتجارب والدروس القاسية، مؤكداً أنه وجد أخيراً شريكة الحياة التي يعتبرها عوضاً من الله عن المرحلة الماضية.

05:57

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟

فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره بإعلان ارتباطه رسمياً، في خطوة جديدة نحو الزواج، بعد سنوات وصفها بأنها كانت مليئة بالتجارب والدروس القاسية، مؤكداً أنه وجد أخيراً شريكة الحياة التي يعتبرها عوضاً من الله عن المرحلة الماضية.

اخترنا لكم
حسين الجسمي يُرزق بمولودته الثانية ويكشف عن اسمها وتفاصيل اللحظات الأولى لولادتها!
06:33
أروى جودة تكشف تفاصيل غير متوقعة عن زوجها.. لماذا يبتعد عن المقابلات الصحفية؟
05:59
أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
05:57
بعد ضجة أحدث ظهور لـ عادل إمام .. نجله رامي يكشف مفاجأة بشأن الصورة المتداولة
05:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026