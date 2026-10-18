وائل كفوري ونجوى كرم وأصالة يعلّقون على موقف السيسي تجاه السعودية.. والمستشار تركي آل الشيخ يرد برسالة لافتة

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن استعداد بلاده لدعم المملكة والدفاع عن أمنها واستقرارها تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية العربية، حيث عبّر عدد من النجوم عن تقديرهم للعلاقات التي تجمع البلدين، من خلال رسائل حملت معاني الأخوّة والتضامن، فيما وجّه المستشار آل الشيخ رسالة لافتة إلى الرئيس المصري.



وجاءت هذه المواقف عقب تصريحات أدلى بها السيسي، السبت 17 تشرين الأول 2026، خلال حفل تخرّج دفعات من الأكاديمية العسكرية ، أكد فيها رفض بلاده المساس بأمن واستقرارها، مشيرًا إلى استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة وفقًا لما قد تطلبه قيادتها.

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري من بين النجوم الذين تفاعلوا مع هذه التصريحات، إذ نشر عبر حسابه على منصة «إكس» تعليقًا أشاد فيه بمكانة مصر والسعودية ودورهما في دعم الدول .

وكتب كفوري: «المملكة وأم الدنيا دايمًا سند لكل العرب»، داعيًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويبعد عنها كل خطر، في رسالة عبّر من خلالها عن تضامنه مع البلدين.

من جهتها، اختارت الفنانة نجوى كرم التعبير عن موقفها بكلمات مقتضبة، لكنها حملت دلالات واضحة، إذ علّقت بالقول: «وقفة الأخوّة وموقف الأصالة»، في إشارة إلى التضامن الذي عكسته التصريحات المصرية تجاه السعودية.



أما الفنانة أصالة نصري، فعبّرت عن تقديرها للعلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدة أن الروابط بينهما تتجاوز المواقف السياسية والظروف الآنية.

ووصفت أصالة العلاقة بين البلدين بأنها حكاية ممتدة من الأهل والأخوّة والمحبة عبر السنوات، مشيرة إلى أن بعض العلاقات أعمق من أن تختصرها الكلمات، واختتمت رسالتها بالدعاء بأن يحفظ الله السعودية ومصر. أما الفنانة أصالة نصري، فعبّرت عن تقديرها للعلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، مؤكدة أن الروابط بينهما تتجاوز المواقف السياسية والظروف الآنية.ووصفت أصالة العلاقة بين البلدين بأنها حكاية ممتدة من الأهل والأخوّة والمحبة عبر السنوات، مشيرة إلى أن بعض العلاقات أعمق من أن تختصرها الكلمات، واختتمت رسالتها بالدعاء بأن يحفظ الله السعودية ومصر.

وفي السياق نفسه، وجّه المستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، رسالة مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر منصة «إكس»، عبّر فيها عن اعتزازه بالموقف المصري، مؤكدًا أن المحبة التي تجمع البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تستند إلى روابط تاريخية راسخة.

وكتب آل الشيخ: «فخامة الرئيس حبنا لكم ولمصر ليس من فراغ»، مشيرًا إلى وجود محاولات سابقة لإثارة الفتنة بين البلدين، قبل أن يؤكد أن المملكة ومصر تمثلان جناحي الأمة.