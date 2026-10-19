خالد سليم يكشف إصابته بالتهاب رئوي ومعاناته من السعال الشديد

كشف الفنان المصري سليم عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بعدما أظهرت الفحوص الطبية إصابته بالتهاب رئوي، ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه، خصوصًا مع اقتراب موعد حفله الغنائي الأوبرا ، ضمن فعاليات الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى .



وشارك سليم متابعيه عبر حسابه على تطبيق «سناب شات» مجموعة من الصور من داخل المستشفى، وثّق خلالها خضوعه للفحوص الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، كاشفًا عن معاناته من سعال شديد حرمه من النوم طوال أربعة أيام متواصلة.



وحرص الفنان المصري على طمأنة جمهوره بشأن وضعه الصحي، مؤكدًا أن الالتهاب الرئوي الذي أصيب به بسيط، لكنه تسبب له بإرهاق شديد نتيجة السعال المستمر.



وكتب في تعليقه على الصور: «التهاب رئوي بسيط الحمد لله.. بس منمتش بقالي 4 أيام من الكحة صعبة».



وتأتي هذه الوعكة الصحية بالتزامن مع استعداد خالد سليم للوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا ، للمشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى بدورته الرابعة والثلاثين، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت حالته الصحية ستؤثر على مشاركته المرتقبة.