أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منى زكي تكشف إصابتها بمرض مناعي وتروي معاناتها بعد فقدان 7 أجنة
منى زكي تكشف إصابتها بمرض مناعي وتروي معاناتها بعد فقدان 7 أجنة
A-
A+

منى زكي تكشف إصابتها بمرض مناعي وتروي معاناتها بعد فقدان 7 أجنة

فن و منوعات

2026-10-19 | 03:02
منى زكي تكشف إصابتها بمرض مناعي وتروي معاناتها بعد فقدان 7 أجنة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
منى زكي تكشف إصابتها بمرض مناعي وتروي معاناتها بعد فقدان 7 أجنة

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن تفاصيل مؤلمة عاشتها خلال رحلتها مع الأمومة، بعدما فقدت 7 أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، قبل أن تكتشف إصابتها بمرض مناعي كان وراء تكرار فقدان الحمل، في تجربة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا في حياتها.

وجاءت تصريحات منى زكي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث فتحت قلبها للحديث عن محطات شخصية وإنسانية صعبة، إلى جانب أبرز المراحل التي مرت بها في مسيرتها الفنية.

وأوضحت منى زكي أنها مرت بتجارب حمل عديدة لم تكتمل، إذ فقدت 7 أجنة في الشهر الثالث من الحمل، رغم محاولاتها المتكررة للإنجاب، سواء عن طريق الحمل الطبيعي أو التلقيح الصناعي، مشيرة إلى أنها لم تكن تدرك في البداية السبب الطبي وراء هذه الخسارات المتتالية.

وأكدت أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات في حياتها، خصوصًا أن ابنتها الكبرى لي لي كانت تتمنى أن يكون لديها شقيق أو شقيقة، لافتة إلى أن الفارق العمري بينها وبين ابنها سليم وصل إلى 12 عامًا نتيجة الصعوبات التي واجهتها خلال محاولات الإنجاب.

كما تحدثت عن الألم الجسدي والنفسي الذي رافق خضوعها لمحاولات التلقيح الصناعي، موضحة أن فقدان الحمل في كل مرة كان يشكل صدمة جديدة، ويزيد من خوفها وقلقها بشأن إمكانية تحقيق حلمها في الإنجاب مجددًا.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن اكتشاف إصابتها بمرض مناعي شكّل نقطة تحول في رحلتها، إذ تمكنت من الحمل بعد تشخيص حالتها والبدء بتلقي العلاج المناسب، إلا أنها ظلت تعيش حالة من الخوف والترقب طوال فترة الحمل، خشية تكرار التجارب السابقة.

وأكدت منى زكي أن إنجاب طفليها سليم ويونس بعد كل تلك المعاناة جعلها تدرك قيمة الأمومة بصورة أعمق، معربة عن امتنانها لهذه النعمة وأملها في أن يمنحها الله القوة والقدرة على تحمل مسؤوليات أبنائها ورعايتهم.

ولم يقتصر حديث منى زكي على حياتها العائلية، إذ تطرقت أيضًا إلى التحولات التي طرأت على شخصيتها ونظرتها إلى الفن مع التقدم في العمر، والأدوار التي أصبحت تجدها أكثر ملاءمة لمرحلتها الحالية، كما عبّرت عن تأثرها بتكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي، الذي أعاد إلى ذاكرتها بداياتها الفنية والأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها وساهموا في دعم مسيرتها على مدار السنوات الماضية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!
06:13

مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!

لفت والد الفنان اللبناني وائل كفوري الأنظار خلال حضوره حفلاً غنائياً للفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتفاعل بحماسة مع أغنياته، وسط أجواء مليئة بالفرح والعفوية.

06:13

مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!

لفت والد الفنان اللبناني وائل كفوري الأنظار خلال حضوره حفلاً غنائياً للفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتفاعل بحماسة مع أغنياته، وسط أجواء مليئة بالفرح والعفوية.

إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرّب وديع النجار في شوارع بيروت
06:08

إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرّب وديع النجار في شوارع بيروت

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد صديقها المقرّب، المصور وديع النجار، بطريقة عفوية ومميزة، خلال وجودهما في أحد مواقع التصوير في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أجواء مليئة بالفرح والضحك.

06:08

إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرّب وديع النجار في شوارع بيروت

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد صديقها المقرّب، المصور وديع النجار، بطريقة عفوية ومميزة، خلال وجودهما في أحد مواقع التصوير في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أجواء مليئة بالفرح والضحك.

هاني رمزي : ارفض زواج ابنتي من رجل مسلم بسبب اختلاف الثقافات
05:56

هاني رمزي : ارفض زواج ابنتي من رجل مسلم بسبب اختلاف الثقافات

في حلقة استثنائية من "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يفتح النجم المصري هاني رمزي ملفات شخصية وفنية وسياسية شائكة، ويطلق سلسلة من التصريحات الجريئة والاعترافات التي يكشف بعضها للمرة الأولى.

05:56

هاني رمزي : ارفض زواج ابنتي من رجل مسلم بسبب اختلاف الثقافات

في حلقة استثنائية من "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، يفتح النجم المصري هاني رمزي ملفات شخصية وفنية وسياسية شائكة، ويطلق سلسلة من التصريحات الجريئة والاعترافات التي يكشف بعضها للمرة الأولى.

اخترنا لكم
مشهد عفوي لوالد وائل كفوري في حفل الوليد الحلاني.. تفاعل بحماس وشاركه الغناء!
06:13
إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقها المقرّب وديع النجار في شوارع بيروت
06:08
هاني رمزي : ارفض زواج ابنتي من رجل مسلم بسبب اختلاف الثقافات
05:56
تايغر شروف ينجو من هجوم في مومباي.. إصابة شخصين وبدأ تحقيق لملاحقة المتورطين
05:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026