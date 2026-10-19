أحلام توثّق زيارة أنغام إلى منزلها لتقديم واجب العزاء بوفاة نجل مبارك الهاجري

وثّقت الفنانة أحلام الشامسي زيارة خاصة قامت بها أنغام إلى منزلها، لتقديم واجب العزاء بوفاة علي بن مبارك الهاجري، الذي رحل عن عمر ناهز 33 عامًا، في لفتة إنسانية عكست عمق العلاقة التي تجمع الفنانتين وحرصهما على مساندة بعضهما في الأوقات الصعبة.



وشاركت أحلام متابعيها عبر خاصية «الستوري» على حسابها في صورة لأنغام من داخل منزلها الفخم، حيث ظهرت بإطلالة سوداء أنيقة تناسب أجواء العزاء، معبّرة عن تقديرها لهذه المبادرة وامتنانها لحرص زميلتها على الحضور شخصيًا ومواساة العائلة في مصابها.



وأرفقت أحلام الصورة برسالة مؤثرة وجّهت من خلالها الشكر إلى أنغام، وكتبت: «شكرا على مجيئك وعلى محبتك أختي الغالية ان شاء الله ما نجي لك إلا بالفرح. جزاكي الله خير يا حبيبتي يا أنغام»، وأرفقت كلماتها برمز القلب، في تعبير عن المحبة والتقدير اللذين يجمعانهما.



وجاءت زيارة أنغام في ظل الأجواء الحزينة التي تعيشها عائلة مبارك الهاجري عقب وفاة نجله علي، إذ حرصت الفنانة على تقديم واجب العزاء بشكل شخصي، بدلًا من الاكتفاء برسالة مواساة عبر .



ولاقت هذه اللفتة اهتمامًا، خصوصًا أنها أظهرت جانبًا إنسانيًا من العلاقة بين النجمتين، بعيدًا عن الحفلات الغنائية والمناسبات الفنية التي اعتاد الجمهور رؤيتهما خلالها.



كما أظهرت الصورة التي نشرتها أحلام أجواء الزيارة الهادئة داخل منزلها، حيث بدت أنغام بملابس سوداء، في يعكس طبيعة المناسبة التي جمعت الفنانتين هذه المرة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم الذي تتلقاه أحلام وزوجها مبارك الهاجري خلال هذه المرحلة الصعبة، بعدما خيّم الحزن على العائلة إثر رحيل علي، فيما عكست رسالة الشكر التي نشرتها الفنانة مدى تأثرها بموقف أنغام وحرصها على الوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الأليم.