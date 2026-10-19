بعد التغير اللافت في شكلها.. كندة علوش تكشف تفاصيل رحلتها الصعبة لخسارة الوزن

كشفت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل رحلتها في خسارة الوزن، بعدما لفتت الأنظار خلال الفترة بتغيّر ملحوظ في مظهرها ورشاقتها، مؤكدة أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن سهلًا، بل تطلّب منها الكثير من الجهد والالتزام والتخلي عن بعض الأطعمة التي تحبها.



وجاءت تصريحات كندة علوش خلال لقاء أجرته مع منصة «أنغامي»، على هامش مشاركتها في فعاليات التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تحدثت بعفوية عن التحديات التي واجهتها لاستعادة رشاقتها، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا وحرصت على ممارسة التمارين الرياضية والالتزام بنظام غذائي ساعدها على التخلص من الوزن الزائد.



وقالت كندة علوش خلال اللقاء: «والله بَذَلْت مجهود وتعبت واتمرّنت واتحرمت من أكل حلو... الحمد لله»، في إشارة إلى التضحيات التي قدمتها للوصول إلى النتيجة التي حققتها.



وعندما سُئلت عن عدد الكيلوغرامات التي خسرتها، فضّلت عدم الرقم الدقيق، واكتفت بالتأكيد أنها فقدت وزنًا كبيرًا، إذ أجابت ضاحكة: «أقولّك سر؟ مش هقولك كام بس هما فوق الـ15 كيلو».



وأظهرت تصريحات الفنانة مدى التزامها خلال الفترة الماضية، خصوصًا أن التغيير الذي طرأ على مظهرها جاء نتيجة مجهود شخصي استمر لفترة، بعيدًا عن الحلول السريعة، بحسب ما أوضحته عن اعتمادها على التمارين الرياضية والحرمان من بعض الأطعمة المفضلة لديها.



وفي سياق آخر، تحدثت كندة علوش عن اهتمامها بأدب الأطفال ودوره في تنمية خيال الصغار وتوسيع مداركهم، كاشفة أنها تحرص على الاستفادة من الأفكار التي تتناولها إحدى روايات الأطفال وتطبيقها في حياتها اليومية مع ابنتها.



وأوضحت أن هذه الرواية، رغم تصنيفها ضمن الأعمال الموجّهة للأطفال، تحمل أفكارًا عميقة تشجع الصغار على التفكير والتأمل واكتشاف من زوايا مختلفة، معتبرة أن الخيال يشكّل عنصرًا أساسيًا في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قدرته على الإبداع.



كما أشارت إلى أهمية عدم حصر عالم الأطفال في المدرسة أو البيئة المحيطة بهم فقط، بل تشجيعهم على تخيّل عوالم أوسع تمتد إلى الفضاء والكواكب، بما يمنحهم فرصة لاكتشاف أفكار وتنمية فضولهم المعرفي.



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حضور كندة علوش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث حظيت إطلالاتها باهتمام، خاصة بعد خسارتها أكثر من 15 كيلوغرامًا، وهو التغيير الذي تحدثت عن تفاصيله للمرة الأولى في هذا اللقاء.