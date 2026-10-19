غيث مروان يعلن رسميا ولادة طفله الأول من زوجته سارة الورع ؟ طلب مفاجئ يثير موجة واسعة من التكهنات

خرج اليوتيوبر السوري غيث مروان عن صمته للمرة الأولى، بعد أيام من انتشار خبر استقبال مولوده الأول من زوجته صانعة المحتوى سارة الورع، وذلك من خلال منشور طريف عبر خاصية «الستوري» على حسابه في ، أثار اهتمام المتابعين الذين كانوا يترقبون أي تعليق منه بشأن هذه المناسبة السعيدة.

