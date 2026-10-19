غيث مروان يعلن رسميا ولادة طفله الأول من زوجته سارة الورع ؟ طلب مفاجئ يثير موجة واسعة من التكهنات

وفاجأ غيث مروان جمهوره بنشر صور أرفقها بسؤال عفوي كتب فيه: «شو أفضل نوع بامبرز؟»، في إشارة اعتبرها المتابعون تأكيدًا غير مباشر لدخوله عالم الأبوة، بعدما التزم الصمت لأيام ولم يشارك تفاصيل ولادة طفله أو اللحظات الأولى من استقباله.
وكان قد تداولت صفحات فنية أنباء عن استقبال صانع المحتوى السوري غيث مروان وزوجته سارة الورع مولودهما الأول، بعد رحلة حمل شاركا محطات منها مع الجمهور. وبينما ينتظر المتابعون ظهورهما للإعلان عن الخبر، كشفت صفحة «شربليتا» الفنية، نقلًا عن مصدر خاص، تفاصيل قالت إنها تفسّر تأجيل مشاركتهما هذه المناسبة العائلية عبر حساباتهما.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصفحة ونقلها موقع «الجديد»، وضعت سارة مولودها قبل يومين من نشر الخبر، فيما فضّل الثنائي
التريث في الإعلان، رغبةً منهما في إعداد فيديو يوثّق تفاصيل يوم الولادة وينشرانه على قناتهما في «يوتيوب». وتبقى هذه الرواية منسوبة إلى المصدر المذكور، في انتظار تأكيد مباشر من غيث وسارة بشأن الولادة وموعدها.