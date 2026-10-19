المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن حفل استثنائي يجمع فضل شاكر وابنه محمد للمرة الأولى في السعودية

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 30 تشرين الأول 2026، على مسرح "الخبر أرينا" في مدينة الخبر ، وسط ترقب من جمهور الفنانين لهذه الأمسية التي تجمع جيلين في ليلة غنائية واحدة.

وبحسب الإعلان الرسمي، سيتم طرح تذاكر الحفل يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول، عند الساعة السادسة مساءً، عبر منصة "ويبوك".

ويكتسب الحفل أهمية خاصة كونه يجمع فضل شاكر، الذي ارتبط اسمه بأبرز الأغنيات الرومانسية في ، بابنه محمد شاكر، الذي نجح في لفت الأنظار بصوته وموهبته الفنية، وسار على خطى والده في تقديم الأغنيات العاطفية.

ويأتي هذا الإعلان بعد الإقبال الجماهيري الكبير على حفلتي فضل شاكر المقررتين ضمن فعاليات موسم الرياض، 22 و23 تشرين الأول، على مسرح أبو بكر في منطقة "بوليفارد سيتي"، حيث نفدت التذاكر خلال دقائق من طرحها.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الخبر لحظات فنية مميزة تجمع فضل شاكر وابنه محمد، في أمسية تمزج بين الأغنيات التي أحبها الجمهور على مدى سنوات وأعمال الجيل الجديد، وسط اهتمام واسع بهذا اللقاء الفني والعائلي المرتقب.