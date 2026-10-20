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أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين
أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين
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أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين

فن و منوعات

2026-10-20 | 03:26
أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين
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Aljadeed
أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين

كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تعرض والدته لواقعة سرقة داخل منزلها على يد الخادمة التي تعمل لديها وشخص آخر شاركها في العملية، في حادثة أثارت حالة من القلق والخوف لدى أفراد أسرته، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية المصرية وتتمكن من ضبط المتهمين واستعادة جميع المسروقات خلال ساعات قليلة.

وأعلن أحمد سعد تفاصيل الواقعة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجّه رسالة شكر وتقدير إلى رجال الشرطة والمباحث المصرية، مشيدًا بسرعة استجابتهم للبلاغ وتحركهم الفوري للكشف عن ملابسات السرقة.

وأوضح سعد أن عائلته عاشت لحظات صعبة عقب اكتشاف الحادثة، خصوصًا مع مخاوفهم على سلامة والدته من خطورة الأشخاص المتورطين، ما دفعهم إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكتب أحمد سعد في منشوره: «كل الشكر والتقدير للشرطة والمباحث المصرية، العين اليقظة والضهر والسند لكل مصري»، قبل أن يكشف أن والدته تعرضت للسرقة على يد الخادمة وشريكها، وأن أفراد الأسرة كانوا يشعرون بالخوف والقلق عليها.

وأكد الفنان المصري أن تدخل الشرطة ساهم في إنهاء الأزمة سريعًا، بعدما تمكنت الأجهزة المختصة من الوصول إلى المتهمين واسترداد جميع المسروقات، معتبرًا أن سرعة التعامل مع الواقعة أعادت الشعور بالأمان إلى أسرته.

وأعرب سعد عن امتنانه الكبير لرجال الأمن، مؤكدًا أن ما حدث جعله أكثر تقديرًا للدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

 

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