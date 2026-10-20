أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة والدته والقبض على المتورّطين

وأعلن تفاصيل الواقعة عبر حسابه الرسمي على ، حيث وجّه رسالة شكر وتقدير إلى رجال الشرطة والمباحث ، مشيدًا بسرعة استجابتهم للبلاغ وتحركهم الفوري للكشف عن ملابسات السرقة.

وأوضح سعد أن عائلته عاشت لحظات صعبة عقب اكتشاف الحادثة، خصوصًا مع مخاوفهم على والدته من خطورة الأشخاص المتورطين، ما دفعهم إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكتب سعد في منشوره: «كل الشكر والتقدير للشرطة والمباحث المصرية، اليقظة والضهر والسند لكل مصري»، قبل أن يكشف أن والدته تعرضت للسرقة على يد الخادمة وشريكها، وأن أفراد الأسرة كانوا يشعرون بالخوف والقلق عليها.

وأكد الفنان المصري أن تدخل الشرطة ساهم في إنهاء الأزمة سريعًا، بعدما تمكنت الأجهزة المختصة من الوصول إلى المتهمين واسترداد جميع المسروقات، معتبرًا أن سرعة التعامل مع الواقعة أعادت الشعور بالأمان إلى أسرته.

وأعرب سعد عن امتنانه الكبير لرجال الأمن، مؤكدًا أن ما حدث جعله أكثر تقديرًا للدور الذي تؤديه الشرطة المصرية في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.