تطورات في قضية إطلاق النار على تايغر شروف.. توقيف 3 مشتبه بهم!

وفي التفاصيل، نجحت في مدينة كوتا بولاية راجستان في تحديد مكان المشتبه بهم الثلاثة، بعد تلقي معلومات عن وجودهم على متن قطار متجه نحو ، حيث نُفذت عملية مشتركة بين شرطة مومباي وشرطة راجستان وفرقة العصابات، أسفرت عن توقيفهم خلال وقت قياسي.

وجاءت هذه التطورات بعد تعرض سيارة تايغر شروف لإطلاق نار مساء الأحد 18 أكتوبر 2026، في منطقة جوهو بمدينة مومباي، أثناء مغادرته ملعبًا .

ووفقًا للتقارير الهندية، أطلق مسلحون عدة رصاصات باتجاه سيارة الممثل، ما أدى إلى إصابة سائقه وشخص آخر، فيما نجا شروف من الإصابة بالرصاص.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه بهم فرّوا من مكان الحادث باستخدام دراجة نارية، قبل أن يتخلوا عنها ويتنقلوا بوسائل نقل مختلفة في محاولة لتضليل الشرطة والهرب من الملاحقة الأمنية.

كما أشارت معلومات نشرتها صحيفة The Indian Express إلى أن المشتبه بهم كانوا قد حضروا إلى المنطقة نفسها قبل أسبوع من تنفيذ الهجوم، ما أثار شبهات حول مراقبتهم لتحركات الممثل والتخطيط المسبق لاستهدافه.

وفي موازاة ذلك، عادت عصابة لورانس بيشوي إلى الواجهة، بعدما تداولت وسائل إعلام هندية تسجيلًا صوتيًا منسوبًا إلى شخص يدّعي ارتباطه بالعصابة ويتبنى مسؤولية الهجوم، على خلفية علاقة تايغر شروف بالنجم سلمان خان.

لكن السلطات لم تحسم رسميًا دوافع إطلاق النار، ولا تزال تتحقق من صحة التسجيل ومدى ارتباط الموقوفين بالعصابة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف قديم بين لورانس بيشوي وسلمان خان، يعود إلى قضية صيد الظباء السوداء عام 1998، والتي تسببت بتهديدات متكررة للنجم الهندي خلال السنوات الماضية.

وعقب الحادثة، زار حكومة ولاية ماهاراشترا، إكناث شيندي، تايغر شروف للاطمئنان عليه، فيما شدد مسؤولون حكوميون على ضرورة ملاحقة المتورطين وضمان الفنانين.

وتتواصل التحقيقات الأمنية لتحديد الأدوار التي أداها المشتبه بهم، وكشف ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بعصابة لورانس بيشوي أو بدوافع أخرى لم تتضح بعد.