سيندي كروفورد تكسر صمتها بعد وفاة ابنها بريسلي غيربر.. رسالة وداع مؤثرة!

وفي التفاصيل، نشرت سيندي كروفورد عبر حسابها الرسمي على صورة بالأبيض والأسود لابنها الراحل، ظهر فيها مبتسمًا أمام أجنحة بيضاء، وأرفقتها برسالة مشتركة مع زوجها رجل الأعمال راندي غيربر وابنتهما عارضة الأزياء كايا غيربر.

وعبّرت العائلة في رسالتها عن الألم الكبير الذي تعيشه منذ فقدان بريسلي، مؤكدة أنها تشعر بامتنان عميق للسنوات الـ27 التي أمضتها برفقته، ومشيدة بشخصيته الطيبة وروحه الجميلة.

وكتبت سيندي وعائلتها في : «نشعر بحزن عميق لفقدان ابننا وأخينا الحبيب»، وأضافوا أنهم كانوا محظوظين بوجوده في حياتهم، وأن محبتهم له ستبقى مستمرة رغم رحيله.

كما أكدت العائلة فخرها بالطريقة التي تعامل بها بريسلي مع الآخرين، وما أظهره من لطف وصدق في مشاعره، موجّهة الشكر إلى كل من ساندها خلال هذه الفترة الصعبة، سواء من الأصدقاء والمقربين أو المتابعين الذين تأثروا بخبر وفاته.

من جهتها، ودّعت كايا غيربر شقيقها الأكبر برسالة منفصلة عبر إنستغرام، شاركت فيها مقاطع وذكريات من طفولتهما، وتحدثت عن صعوبة التأقلم مع غيابه، مؤكدة أن الكلمات لا تكفي لوصف حجم الألم الذي تشعر به.

وكان بريسلي غيربر قد توفي في 20 سبتمبر 2026، داخل منشأة للتعافي في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد ساعات من التحاقه بها، في ظروف أثارت تساؤلات .

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، باشرت الشرطة التحقيق في احتمال ارتباط الوفاة بجرعة زائدة من المخدرات، إلا أن السلطات لم تعلن حتى الآن سببًا نهائيًا ومؤكدًا للوفاة، بانتظار استكمال الفحوص الطبية والتحقيقات.

وكان بريسلي قد تحدث سابقًا عن بعض التحديات النفسية والصعوبات المرتبطة بالإدمان التي واجهها خلال حياته.

وأعادت رسالة سيندي كروفورد تسليط الضوء على الجانب الإنساني من مأساة العائلة، بعدما اختارت الأم أن تودّع ابنها علنًا بكلمات تعبّر عن حبها الكبير له، مؤكدة أن ذكراه ستبقى حاضرة رغم غيابه.