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وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء
وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء
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وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

فن و منوعات

2026-10-20 | 05:07
وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء
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Aljadeed
وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

فُجع الوسط الفني بخبر وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد، اليوم الثلاثاء، ليعود اسمها إلى الواجهة مقرونًا بكلمات الوداع واستذكار مسيرة جمعت خلالها بين التمثيل والغناء، قبل أن تبتعد عن الأضواء وتترك خلفها أعمالًا عرفها الجمهور الخليجي.

ومن المقرر أن يُوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات في الكويت، على أن يُقتصر تقبّل التعازي على المقبرة، بحسب تفاصيل التشييع التي أُوردت مع خبر الوفاة، من دون الإشارة إلى أسباب رحيلها.

و اعتزلت رجاء محمد التمثيل بعد زواجها، وكان «أوبريت سندريلا» آخر أعمالها، لتختار بعدها الابتعاد عن العمل الفني.

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