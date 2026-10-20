وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

و اعتزلت رجاء محمد التمثيل بعد زواجها، وكان «أوبريت سندريلا» آخر أعمالها، لتختار بعدها الابتعاد عن العمل الفني.

ومن المقرر أن يُوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات في ، على أن يُقتصر تقبّل التعازي على المقبرة، بحسب تفاصيل التشييع التي أُوردت مع خبر الوفاة، من دون الإشارة إلى أسباب رحيلها.