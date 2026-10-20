وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

و اعتزلت رجاء محمد التمثيل بعد زواجها، وكان «أوبريت سندريلا» آخر أعمالها، لتختار بعدها الابتعاد عن العمل الفني.
عودة الغايب اقتربت! يومان فقط يفصلان الجمهور عن عودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد نحو 14 عامًا من الغياب، إذ وصل إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة ابنه الفنان محمد شاكر، استعدادًا لإحياء حفلَين استثنائيَّين ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط ترقّب جماهيري كبير.
أعلن صانعا المحتوى السوريان غيث مروان وسارة الورع، الاثنين، ولادة طفلهما الأول «ريان» وشاركا عبر حسابيهما الرسميين على إنستغرام مجموعة صور جمعتهما بمولودهما، من دون الكشف عن ملامح وجهه، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في حياتهما العائلية، بعد قرابة ثلاثة أعوام على زواجهما.
بعد نحو شهر على وفاة ابنها بريسلي غيربر عن عمر 27 عامًا، خرجت عارضة الأزياء العالمية سيندي كروفورد عن صمتها للمرة الأولى، وشاركت جمهورها رسالة وداع مؤثرة، عبّرت من خلالها عن حزنها الشديد على رحيله، في منشور أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.