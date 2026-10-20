نادية كرم ترد على شقيقتها عبير أحمد: “خربتي الناس علي.. أنا تعبانة ومريضة وأحتاج مساعدة”

تجدّد السجال بين الفنانتين اللبنانيتين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم، إثر تعليق لاذع وجّهته الكيك إلى نجيم على خلفية حديثها عن المعايير التي اعتمدتها لتقييم إجابات المتسابقين خلال مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة «ملك جمال لبنان». وعلّقت باميلا بالقول: «شو حلو حكيك، وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة! يا ريت بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا».
فُجع الوسط الفني بخبر وفاة الفنانة الكويتية المعتزلة رجاء محمد، اليوم الثلاثاء، لتتجدد معها ذكريات أعمالها وصوتها الذي ارتبط بوجدان الجمهور الخليجي، فيما أعاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع من ظهور إعلامي لها خلال شهر رمضان، وسط عبارات الحزن والدعاء لها بالرحمة.
عودة الغايب اقتربت! يومان فقط يفصلان الجمهور عن عودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد نحو 14 عامًا من الغياب، إذ وصل إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة ابنه الفنان محمد شاكر، استعدادًا لإحياء حفلَين استثنائيَّين ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط ترقّب جماهيري كبير.