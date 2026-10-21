بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع عادل إمام

استعاد الفنان المصري سمرة ذكرياته مع الفنان الكبير ، من خلال صورة نادرة جمعتهما في كواليس أحد الأعمال الفنية، أرفقها برسالة عفوية عبّر فيها عن محبته الكبيرة للزعيم وتقديره لمسيرته الفنية ومكانته الإنسانية.



وشارك سمرة الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مستحضراً لحظات جمعته بعادل إمام خلال تعاونهما الفني، ومؤكداً أن مكانة الزعيم لا تقتصر على النجاحات التي حققها طوال مشواره، بل تمتد إلى شخصيته وثقافته وعلاقاته بزملائه في الوسط الفني.



ووجّه سمرة رسالة مؤثرة إلى ، كتب فيها: «كل الحب والتقدير للزعيم عادل إمام.. الفنان والإنسان والمثقف.. بحبك يا زعيم.. بحبك يا عادل».



ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أعربوا عن محبتهم للنجمين، واستعاد بعضهم ذكريات أعمال عادل إمام التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري والعربي، فيما اعتبر آخرون أن رسالة باسم سمرة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به الزعيم بين زملائه من مختلف الأجيال.



وتأتي هذه اللفتة بالتزامن مع عودة اسم عادل إمام إلى واجهة ، بعد انتشار صورة نُسبت إليه، وجرى تداولها على أنها توثق أحدث ظهور له، ما أثار فضول الجمهور وتساؤلاته، خصوصاً في ظل ابتعاده عن الأضواء خلال السنوات .



إلا أن الصورة أثارت جدلاً بعدما تبيّن أنها غير حقيقية، وأنها صُممت باستخدام تقنيات ، وهو ما أكده نجله، المخرج رامي إمام، خلال حضوره فعاليات التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.



ونفى رامي إمام صحة الصورة المتداولة، موضحاً أنها لا تعكس ظهوراً جديداً لوالده، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على ظاهرة انتشار الصور المفبركة للمشاهير، وإمكانية تضليل الجمهور من خلال محتوى يبدو واقعياً رغم إنتاجه رقمياً.



وبين الصورة النادرة التي نشرها باسم سمرة والصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، عاد عادل إمام ليتصدر اهتمام الجمهور، في تأكيد جديد على المكانة التي لا يزال يحتفظ بها في قلوب محبيه، رغم ابتعاده عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي.