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اطلاق صراح فهد زيد طليق الشاعرة شهد الشمري بعد أيام على اعتقاله
اطلاق صراح فهد زيد طليق الشاعرة شهد الشمري بعد أيام على اعتقاله
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اطلاق صراح فهد زيد طليق الشاعرة شهد الشمري بعد أيام على اعتقاله

فن و منوعات

2026-10-22 | 10:02
اطلاق صراح فهد زيد طليق الشاعرة شهد الشمري بعد أيام على اعتقاله
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Aljadeed
اطلاق صراح فهد زيد طليق الشاعرة شهد الشمري بعد أيام على اعتقاله

بعد نحو عشرة أيام على توقيفه، أُطلق سراح فهد زيد، طليق الإعلامية والشاعرة العراقية شهد الشمري، يوم الخميس بكفالة مالية، في تطور أعاد تسليط الضوء على قضية اعتقاله، التي لا تزال أسبابها وملابساتها غير واضحة، وسط غياب تفاصيل معلنة بشأن طبيعة الملف المرتبط بها.


ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر أمني أن «إطلاق سراح زيد جاء بكفالة مالية، بعد اعتقاله من قبل قوة من الأمن الوطني لأسباب لم تُعرف حتى الآن»، من دون الكشف عن قيمة الكفالة أو تقديم معلومات إضافية بشأن الإجراءات التي سبقت الإفراج عنه.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن قوة من شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على زيد قبل نحو عشرة أيام، من دون توضيح أسباب الاعتقال حينها. وبينما نسبت تلك التقارير عملية القبض عليه إلى شرطة بغداد الكرخ، أشار المصدر الأمني الذي نقل خبر الإفراج عنه إلى قوة من الأمن الوطني، من دون أن تتضمن المعلومات المتاحة تفسيراً لهذا التباين بشأن الجهة التي نفذت التوقيف.




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