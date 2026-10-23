فضل شاكر بعد حفله في الرياض: العودة كانت حلمي.. والمستشار تركي آل الشيخ أصل الفن

وأكد شاكر أن العودة إلى إحياء الحفلات والوقوف مجدداً أمام جمهوره كانت حلماً طال انتظاره، معبّراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في المملكة العربية السعودية، قائلاً: «أهل السعودية أكرموني».
كما وجّه شاكر الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومساهمته في تنظيم الحفل، واصفاً إياه بأنه «أصل الفن»، وذلك عقب أمسية شهدت عودته إلى جمهوره بعد سنوات طويلة من الغياب.
في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي علي ياسين، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.
خطف الفنان العراقي ألكسندر علوم الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو عفوياً جمعه بابنته «عالية»، من زوجته الفنانة رحمة رياض، خلال قضائهما وقتاً ممتعاً داخل النادي الرياضي، في مشاهد عائلية طغت عليها مشاعر الحب والحنان.
أثار الفنان المصري أحمد سعد قلق جمهوره، بعدما أعلن تعرّضه لأزمة مفاجئة في صوته، تسبّبت في عدم قدرته على الغناء واستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، قبل أيام قليلة من موعد طرحه، ما وضعه أمام احتمال تأجيل العمل الذي وصفه بأنه الأهم في مسيرته الفنية.