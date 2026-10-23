فضل شاكر بعد حفله في الرياض: العودة كانت حلمي.. والمستشار تركي آل الشيخ أصل الفن

وأكد شاكر أن العودة إلى إحياء الحفلات والوقوف مجدداً أمام جمهوره كانت حلماً طال انتظاره، معبّراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في ، قائلاً: «أهل أكرموني».

كما وجّه شاكر الشكر إلى المستشار آل الشيخ على دعمه ومساهمته في تنظيم الحفل، واصفاً إياه بأنه «أصل الفن»، وذلك عقب أمسية شهدت عودته إلى جمهوره بعد سنوات طويلة من الغياب.