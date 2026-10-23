محمد رمضان يُصاب خلال تصوير مسلسله الجديد بعد مشهد عراك مع نمر

ونشر رمضان صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً أن الإصابة وقعت خلال تصوير مشهد عراك مع نمر. وأشار إلى أنه سيحصل على إجازة لمدة يومين قبل العودة لاستكمال مشاهده، وكتب: "الحمد لله بسيطة، إجازة من التصوير يومين فقط وهرجع أكمّل بأمر الله".
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