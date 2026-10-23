محمد رمضان يُصاب خلال تصوير مسلسله الجديد بعد مشهد عراك مع نمر

ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على " "، موضحاً أن الإصابة وقعت خلال تصوير عراك مع نمر. وأشار إلى أنه سيحصل على إجازة لمدة يومين قبل العودة لاستكمال مشاهده، وكتب: "الحمد لله بسيطة، إجازة من التصوير يومين فقط وهرجع أكمّل بأمر الله".

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان ، إلى جانب ويسرا اللوزي وميمي وانتصار ووليد وعدد من الفنانين. وكانت أحداث العمل وشخصياته قد أثارت تفاعل الجمهور منذ الإعلان عنه.