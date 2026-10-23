وفاة وضاح اللحام بعد أيام من إصابته.. والفنان رضا يودّعه برسالة مؤثرة

وينحدر من جرمانا، وقد أثار خبر إصابته قلق محبيه، الذين تداولوا مناشدات للدعاء له بالشفاء خلال الأيام الماضية. لكنّ نبأ وفاته سرعان ما انتشر، مخيّماً بالحزن على أصدقائه ومتابعيه، الذين عبّروا عن مواساتهم لعائلته واستعادوا ذكراه عبر منشورات النعي.

ونعاه الفنان اللبناني رضا بكلمات مؤثرة، معرباً عن حزنه لرحيل صديقه، ومقدّماً التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني. واستعاد رضا في رسالته ما جمعهما من صداقة، وكتب عن ألم الفقد وصعوبة تحوّل الأحاديث واللقاءات إلى ذكريات، مؤكداً أن اسم وصوته وفنه سيبقون حاضرين في ذاكرة من عرفوه وأحبوه.

كما دعا رضا للراحل بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان، فيما تفاعل متابعون مع رسالة النعي وشاركوا كلمات التعزية والدعاء. وكان بيان رضا قد أشار إلى أن الحادث وقع في جرمانا، وأن اللحام كان برفقة أصدقائه.