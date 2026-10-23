رومانسية إلهام علي و خالد صقر في حفل فضل شاكر بالرياض تتصدر الترند

وشهد الحفل أجواء رومانسية لافتة بين ، إذ عبّرا عن حبهما لبعضهما البعض على أنغام الديو الشهير «أحاول»، الذي جمع فضل شاكر والفنانة نوال على المسرح، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية الغنائية.

وأظهر مقطع فيديو متداول وخالد صقر وهما يتفاعلان مع الأغنية، وسط أجواء من المحبة والانسجام، ما أثار اهتمام المتابعين الذين تداولوا مشاهد من حضورهما للحفل عبر .

وجاء ظهور الثنائي خلال أمسية فنية استثنائية شهدت عودة فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب دام نحو 14 عاماً عن الحفلات الجماهيرية، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من محبيه الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات طويلة.