رومانسية إلهام علي و خالد صقر في حفل فضل شاكر بالرياض تتصدر الترند

وشهد الحفل أجواء رومانسية لافتة بين الثنائي، إذ عبّرا عن حبهما لبعضهما البعض على أنغام الديو الشهير «أحاول»، الذي جمع فضل شاكر والفنانة نوال على المسرح، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية الغنائية.
وأظهر مقطع فيديو متداول إلهام علي وخالد صقر وهما يتفاعلان مع الأغنية، وسط أجواء من المحبة والانسجام، ما أثار اهتمام المتابعين الذين تداولوا مشاهد من حضورهما للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ظهور الثنائي خلال أمسية فنية استثنائية شهدت عودة فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب دام نحو 14 عاماً عن الحفلات الجماهيرية، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من محبيه الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات طويلة.
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