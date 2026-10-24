مايا دياب تعتذر بعد إساءة فهم تعليقها على حادثة الكنيسة في الكرك

قدّمت الفنانة اعتذارًا علنيًا لمن فهموا منشورها بشأن اضطهاد بشكل خاطئ، موضحة أن موقفها نابع من رفض الإرهاب والتطرف، ومؤكدة محبتها للأردن وحرصها على استمرار أجواء التعايش فيه.



وكانت قد كتبت عبر حسابها: "لأيمتى رح يضل الإرهاب والتطرف يهدّد ؟؟"، وأرفقت منشورها بوسمي " " و" "، ما أثار تفاعلًا واسعًا ودفعها إلى توضيح قصدها.



وفي رسالة لاحقة، قالت: "لأول مرة بحياتي، اسمح لنفسي أن أعتذر ممن فهموا قصدي بشكل خاطئ"، مشيرة إلى أن ردّة فعلها جاءت رفضًا لاضطهاد المسيحيين حول على أيدي إرهابيين، شددت على أنهم "لا يمتّون للإسلام بصلة".



ووصفت دياب الأردن بأنه "بلد التعايش والمحبة»، متمنية أن يبقى كذلك، ومؤكدة أن «الإرهاب لا دين له". واختتمت رسالتها بالدعاء لحماية الأردن والتعبير عن محبتها الكبيرة له، مشددة على أن موقفها موجّه ضد الإرهاب والتطرف.