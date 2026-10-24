معجب يقتحم حفل جورج وسوف في العراق.. لحظة مفاجئة تخطف الأنظار

وأحيا جورج وسوف حفله مساء الجمعة 23 تشرين الأول 2026 على مسرح نخيل بغداد، في لقاء جديد جمعه بجمهوره ، ضمن سلسلة حفلاته الفنية التي يواصل من خلالها نشاطه في عدد من والأجنبية.

وكان الفنان السوري قد شوّق محبيه لهذا اللقاء قبل أيام من موعده، من خلال منشور عبر حساباته على ، كتب فيه: «تحت سماء بغداد وقمرها هنغني يوم 23 أكتوبر»، معبّراً عن حماسه للعودة إلى جمهوره في العراق.

ويأتي الحديث عن اقتحام المعجب للحفل ليعيد إلى الأذهان مواقف مشابهة شهدتها حفلات سابقة لجورج وسوف، أبرزها واقعة حصلت في خلال حزيران الماضي، عندما صعد أحد المعجبين إلى المسرح محاولاً التقاط صورة معه، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لإبعاده.

لكن جورج وسوف فاجأ الحاضرين يومها، بعدما طالب رجال الأمن بإعادة الشاب، مردداً: «يرجع.. يرجع»، في موقف أثار تصفيق الجمهور وإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يُظهر فيها وسوف حرصه على التقرب من جمهوره، إذ شهد أحد حفلاته السابقة في بغداد عام 2022 موقفاً لافتاً، عندما طلب من عناصر الأمن السماح للحاضرين بالاقتراب من المسرح، مؤكداً أنهم يحبونه ولا يشكلون خطراً عليه.

وتعكس هذه المواقف العلاقة الخاصة التي تجمع « الطرب» بمحبيه، فيما تبقى تفاصيل الواقعة المتداولة بشأن حفله الأخير في بغداد بانتظار تأكيد من مقاطع مصوّرة واضحة أو مصادر موثوقة.