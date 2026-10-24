بالرقص والغناء.. أحمد سعد ومحمد رمضان يشعلان زفاف مصطفى شوبير ويخطفان الأنظار بلقطات عفوية!

واحتفل مصطفى شوبير، نجل حارس المرمى السابق والإعلامي الرياضي شوبير، بزفافه مساء الجمعة 23 تشرين الأول 2026، داخل إحدى الفيلات بمنطقة الهرم على طريق سقارة، بحضور أفراد عائلته وأصدقائه والمقرّبين منه، إلى جانب عدد من نجوم الوسطين الفني والرياضي، بينهم الفنان تامر حسني.

وخطف أحمد سعد الأنظار بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقطع فيديو طريفاً ظهر فيه محمولاً على أكتاف أصدقاء العريس، وسط ضحكات الحاضرين وأجواء من المرح، في أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

ومازح سعد جمهوره بتعليق قال فيه: «أنا هموت وأعرف الناس بقيت بتشيلني أنا وتسيب العريس ليه، ده حتى العريس بيشيلني معاهم»، قبل أن يوجّه التهنئة إلى مصطفى شوبير، واصفاً إياه بأخيه وحبيبه وبطل مصر.

أما الفنان محمد ، فشارك بدوره مقطع فيديو من أجواء الزفاف عبر حسابه على «إنستغرام»، ظهر خلاله على المسرح برفقة أحمد سعد والعروسين، وسط تفاعل لافت من المدعوين الذين شاركوا الفنانين الغناء والرقص.

وقدّم محمد رمضان أغنية « أنا من غيرك»، بمشاركة مصطفى شوبير وعروسه، في أجواء احتفالية مميزة، قبل أن يوجّه رسالة تهنئة إلى العروسين، كتب فيها: «ربنا يحفظكم ويباركلكم في حياتكم».

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو من الحفل عبر ، حيث تفاعل المتابعون مع اللحظات العفوية التي جمعت أحمد سعد ومحمد رمضان بالعريس، خصوصاً مشهد حمل أحمد الأكتاف ومشاركة محمد رمضان العروسين الغناء على المسرح.

وهكذا، جمع زفاف مصطفى شوبير بين نجوم الفن والرياضة في ليلة استثنائية، تحوّلت لحظاتها المرحة إلى حديث المتابعين، بعدما أضفى أحمد سعد ومحمد رمضان أجواء من البهجة والحماس على الاحتفال.