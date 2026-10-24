النجوم يتضامنون مع الاردن بعد حادثة كنيسة الكرك بينهم اليسا وسلاف فواخرجي والشامي

خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مشيّعين في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن،وأسفر الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة 23 تشرين الأول، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مدير الأردني عبيد الله المعايطة، في حادثة استهدفت الكنيسة خلال مراسم تشييع جنازة.



وعبّر عدد من نجوم الفن عن تضامنهم مع الضحايا، مستنكرين الاعتداء ومؤكدين رفضهم الإرهاب والتطرف وتمسّكهم بقيم التعايش.



ووجّه الفنان الشامي رسالة إلى العاهل الأردني الملك الثاني، أشاد فيها بموقفه عقب الاعتداء، مستذكراً تجربته في العيش في ، وقال: «الله يطول بعمرك سيدنا على وقفتك المشرفة.. عشت تحت حكمك وبلدك ما شفت إلا الخير والتعايش». كما دعا إلى حماية الأردن من التطرف والإرهاب، وترحّم على الضحايا .



وعبّرت الفنانة سلاف فواخرجي عن حزنها، متمنية السلام لأرواح الضحايا والشفاء للمصابين والصبر للأردنيين بعد الاعتداء الذي استهدف الكنيسة.



وشارك الممثل السوري معتصم النهار رسالة تعزية قال فيها: «عظّم الله أجر الأردن في مصاب الكرك الجلل»، داعياً بالرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وحفظ الأردن وأهله.



بدورها، شددت الفنانة إليسا على رفض ربط الإرهاب بأي دين، وكتبت: «الإرهاب لا دين له، الله يحفظ الأردن والشعب الأردني»، في رسالة تضامن مع المملكة بعد الحادثة.



أما نجوى كرم، فأكدت مكانة الأردن نموذجاً للوحدة والتعايش، ووجّهت رسالة إلى شعبه دعت فيها إلى حفظ المملكة قيادةً وشعباً، واستمرار نهج التعايش في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني.



كذلك، ترحّمت نوال الزغبي على الضحايا، ودعت بالصبر لعائلاتهم وبحماية الأردن ملكاً وشعباً وأرضاً، متمنية دوام الأمن والاستقرار للمملكة.