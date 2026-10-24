"أنقذوه قبل فوات الأوان".. نداءات عاجلة لإنقاذ الشاعر المغربي عبد الرحيم الصايل!

وبحسب ما نقله مقربون منه، يعاني الصايل، المقيم في مدينة سطات المغربية، من اكتئاب حاد يستدعي رعاية طبية ونفسية متخصصة، ما دفع زملاءه إلى مناشدة الجهات المختصة التدخل لمساندته.

وكانت الشاعرة المغربية الخطابي من أبرز الذين أطلقوا نداءات التضامن، إذ ناشدت عبر حسابها على «فيسبوك» كل من يستطيع تقديم مساعدة فعلية التحرك لدعم الشاعر، مشيدةً بأخلاقه ومكانته الأدبية.

كما طالب الشاعر والناقد صالح لبريني اتحاد كتاب وبيت الشعر بالتدخل، فيما وجّهت الشاعرة زكية المرموق نداءً مماثلاً إلى الجهات المعنية، داعيةً إلى توفير الرعاية اللازمة له.

ويُعرف الصايل بحضوره الأدبي عبر ، حيث يشارك قصائده وتأملاته مع متابعيه، ومن أبرز أعماله «عارياً مثل هواء».

وأثارت المناشدات موجة من التعاطف مع الشاعر ، وسط دعوات إلى الإسراع في تقديم الدعم الطبي والنفسي له، أملاً في تجاوز هذه المحنة واستعادة عافيته.