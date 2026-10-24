سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس

وبحسب ما كشفه موقع «بصراحة»، فإن عروس شادي تحمل الجنسية المغربية، وقد اختارت العائلة إقامة حفل الزفاف في أجواء حميمية بعيداً عن المظاهر الاحتفالية الضخمة والتغطيات الإعلامية، حرصاً على الحفاظ على خصوصية هذه المناسبة السعيدة.

ويأتي زفاف شادي ليشكّل محطة عائلية مميزة في حياة سميرة ، التي لطالما عبّرت عن ارتباطها الوثيق بنجلها الوحيد، وحرصت على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيداً عن الاهتمام الإعلامي الذي يرافق مسيرتها الفنية.

ورغم الشهرة الواسعة التي تتمتع بها «الديفا» المغربية في ، فإنها اختارت أن تبقى هذه المناسبة ضمن الإطار العائلي، من دون الإعلان مسبقاً عن تفاصيل الحفل أو مكان إقامته والبرنامج المخصص للاحتفال.

ولم تنشر سميرة سعيد، حتى الآن، أي صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حساباتها الرسمية على ، كما لم تصدر عنها تصريحات تكشف فيها تفاصيل المناسبة أو هوية العروس، في خطوة تعكس رغبة العائلة في الاحتفال بعيداً عن الأضواء.