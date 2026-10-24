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سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس
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سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس

فن و منوعات

2026-10-24 | 09:25
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس
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Aljadeed
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها الوحيد.. تفاصيل عن مكان الحفل وهذه أبرز المعلومات عن العروس

تعيش الفنانة المغربية سميرة سعيد أجواء عائلية مميزة، اليوم السبت 24 تشرين الأول 2026، بمناسبة زفاف نجلها الوحيد شادي، الذي اختار الاحتفال بزواجه في المغرب، وسط أجواء خاصة بعيداً عن عدسات الكاميرات والأضواء، في مناسبة يقتصر حضورها على أفراد العائلتين والأصدقاء المقرّبين.

وبحسب ما كشفه موقع «بصراحة»، فإن عروس شادي تحمل الجنسية المغربية، وقد اختارت العائلة إقامة حفل الزفاف في أجواء حميمية بعيداً عن المظاهر الاحتفالية الضخمة والتغطيات الإعلامية، حرصاً على الحفاظ على خصوصية هذه المناسبة السعيدة.

ويأتي زفاف شادي ليشكّل محطة عائلية مميزة في حياة سميرة سعيد، التي لطالما عبّرت عن ارتباطها الوثيق بنجلها الوحيد، وحرصت على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيداً عن الاهتمام الإعلامي الذي يرافق مسيرتها الفنية.

ورغم الشهرة الواسعة التي تتمتع بها «الديفا» المغربية في العالم العربي، فإنها اختارت أن تبقى هذه المناسبة ضمن الإطار العائلي، من دون الإعلان مسبقاً عن تفاصيل الحفل أو الكشف عن مكان إقامته والبرنامج المخصص للاحتفال.

ولم تنشر سميرة سعيد، حتى الآن، أي صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم تصدر عنها تصريحات تكشف فيها تفاصيل المناسبة أو هوية العروس، في خطوة تعكس رغبة العائلة في الاحتفال بعيداً عن الأضواء.

ويحظى شادي باهتمام خاص من جمهور والدته، لا سيما أنه ابنها الوحيد، وقد ظهر إلى جانبها في مناسبات محدودة خلال السنوات الماضية، فيما تحرص الفنانة المغربية على الفصل بين حياتها الفنية والعائلية، وعدم مشاركة جميع تفاصيلها الخاصة مع المتابعين.

وأثار خبر الزفاف اهتمام محبي سميرة سعيد، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وسط ترقّب لظهور أي صور أو لقطات من الاحتفال، خصوصاً أن العائلة لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن مراسم الزواج.

وبين أجواء الفرح والخصوصية التي اختارتها العائلة، تستعد سميرة سعيد لمشاركة نجلها واحدة من أبرز محطات حياته الشخصية، في مناسبة تحمل طابعاً عائلياً بعيداً عن صخب الشهرة، فيما ينتظر جمهورها أن تشاركهم بعضاً من هذه اللحظات السعيدة خلال الأيام المقبلة.

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