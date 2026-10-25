حادث سير مروّع يتعرّض له شريف الدسوقي في مصر.. وأول تعليق له بعد انقلاب سيارته

وفي التفاصيل، تداولت وسائل إعلام أنباء عن تعرّض سيارة الدسوقي لحادث تصادم في محافظة الإسكندرية، أدى إلى انقلابها، فيما تحدثت تقارير أولية عن إصابته بجروح سطحية، ما أثار تساؤلات حول حالته الصحية ومدى خطورة الحادث.

وسرعان ما حرص الفنان المصري على طمأنة جمهوره، مؤكداً أنه نجا من الحادث وأنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً تعرّضه لأي إصابات جسدية.

وقال الدسوقي في أول تعليق له على الواقعة: «الحمد لله أنا بخير»، موضحاً في تصريحات صحافية أخرى أنه لم يُصب بأذى، لكنه لا يزال يشعر بالخوف والصدمة نتيجة الموقف الذي تعرّض له، معرباً عن امتنانه لنجاته من الحادث.

وجاءت تصريحات الدسوقي لتضع حدّاً لحالة القلق التي رافقت انتشار الخبر، خصوصاً في ظل تضارب المعلومات الأولية بشأن طبيعة الإصابات، إذ أكدت بعض التقارير تعرّضه لجروح طفيفة، بينما نفى الفنان بنفسه إصابته بأي أذى.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة المتعلقة بأسباب الحادث وملابساته غير واضحة، في وقت انصبّ فيه اهتمام محبيه على الاطمئنان إلى سلامته، بعد انتشار الخبر عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحادث من الأزمة الصحية الصعبة التي مرّ بها شريف الدسوقي، حين خضع لعملية بتر في ساقه عام 2021، قبل أن يبدأ رحلة العلاج والتأهيل باستخدام طرف صناعي، ويتمكّن لاحقاً من استعادة نشاطه ومواصلة مسيرته الفنية.

وعلى الصعيد الفني، كان الدسوقي قد شارك في موسم دراما 2026 من خلال مسلسل «إفراج» إلى جانب الفنان سعد، ومسلسل «سوا سوا» بطولة مالك وهدى المفتي، إضافة إلى مشاركته في فيلم «القصص» مع نيللي ، من إخراج أبو بكر شوقي.

ويستعد الفنان المصري أيضاً للمشاركة في مسلسل «عشماوي» إلى جانب محمد رمضان، والمقرر خلال موسم رمضان 2027، مؤكداً استمراره في نشاطه الفني رغم الحادث الذي تعرّض له.