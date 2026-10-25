نادين نسيب نجيم تثير الاهتمام بوشم جديد على ظهرها.. رسائل عن الحب والحياة والإيمان

خطفت نادين نسيب نجيم الأنظار مجدداً، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة كشفت من خلالها عن وشم اختارت أن تزيّن به ظهرها، يحمل مجموعة من العبارات باللغة الإنجليزية، تتضمّن رسائل عن الحب والحياة والتفاؤل والإيمان بالفرص الجديدة.



وظهرت نادين في الصورة بالأبيض والأسود، مستعرضةً الوشم الممتد على طول عمودها الفقري، في لقطة فنية أبرزت شعرها الأسود المتموّج وجانباً من ظهرها، بعيداً عن الإطلالات المعتادة التي تظهر بها في المناسبات الفنية.



ولم يكن تصميم الوشم تقليدياً، إذ اختارت توزيع أربع عبارات باللغة الإنجليزية بطريقة فنية حول خط عمودي رفيع، تتخلله رموز فلكية صغيرة، من بينها النجوم والهلال ونقاط متفرقة، ما أضفى عليه طابعاً رمزياً لافتاً.



وجاءت العبارة الأولى «Love without illusion»، وتعني «الحب من دون أوهام»، فيما حملت الثانية عبارة «Nothing is promised»، أي «لا شيء مضمون». أما الثالثة فكانت «Everything is possible»، بمعنى «كل شيء ممكن»، واختتمت العبارات بجملة «Abundance flows to me»، أي «الوفرة تتدفق إليّ».



وتعكس هذه العبارات معاني تتصل بالنظرة الواقعية إلى الحب والحياة، والابتعاد عن التوقعات المثالية، إلى جانب التفاؤل بالمستقبل والإيمان بأن الفرص تبقى متاحة مهما تغيّرت الظروف.



ولم تقتصر إطلالة نادين الجديدة على الوشم، إذ شاركت أيضاً صورة أخرى ظهرت فيها بأسلوب بسيط، مرتديةً توباً من دون أكمام، مع شعر منسدل على كتفيها وسلسلة ذهبية ناعمة.



ولفتت الأنظار هذه المرة بمكياجها الهادئ الذي أبرز النمش على بشرتها، في إطلالة تنسجم مع صيحة «Freckle Makeup» الرائجة، والتي تعتمد على إظهار النمش الطبيعي أو رسم نقاط صغيرة تحاكيه، مع استخدام مستحضرات تجميل خفيفة تمنح الوجه مظهراً طبيعياً ومشرقاً.



وتقوم هذه الصيحة على الابتعاد عن طبقات المكياج الكثيفة، والاكتفاء بلمسات ناعمة من أحمر الخدود والماسكارا وأحمر الشفاه، مع الحفاظ على التفاصيل الطبيعية للبشرة.