ألكسندر علوم يطمئن ابنته عالية بكلمات مؤثرة ويخطف قلوب المتابعين

وفي التفاصيل، نشر ألكسندر الفيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، موثقاً مجموعة من اللحظات التي جمعته بطفلته أثناء ممارسته التمارين الرياضية، حيث ظهرت عالية وهي تراقب والدها وتشاركه بعض الأنشطة، وسط أجواء مليئة بالمرح والعفوية.

وكانت اللحظة الأكثر تأثيراً في الفيديو عندما عبّرت الطفلة عن شعورها بالخوف قائلةً باللغة الإنجليزية: «بابا أنا خائفة»، ليسارع والدها إلى طمأنتها بكلمات حنونة، مؤكداً أنه إلى جانبها ولا داعي للقلق، قبل أن يحتضنها ويواصل اللعب معها.

وأرفق الفنان المقطع بتعليق باللغة الإنجليزية جاء فيه: «No fear, my baby… daddy’s here»، أي «لا تخافي يا طفلتي.. بابا هنا»، في رسالة عبّر من خلالها عن حبه الكبير لابنته وحرصه على منحها الشعور بالأمان.

وتضمّن الفيديو لقطات متنوعة من يوميات الأب وابنته، إذ ظهرت عالية وهي تتابعه خلال استخدام الأجهزة الرياضية، قبل أن ينتقلا إلى مساحة مخصصة للأطفال، حيث شاركها أنشطة الرسم والتلوين واللعب.

وسرعان ما حظي المقطع بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بعلاقة ألكسندر بطفلته، مشيدين بطريقة تعامله معها وحرصه على تشجيعها وطمأنتها، فيما اعتبر عدد منهم أن هذه اللحظات العفوية تعكس جانباً مختلفاً من شخصيته بعيداً عن الكاميرات والأعمال الفنية.

ويُذكر أن ألكسندر علوم وزوجته رحمة يحرصان على الحفاظ على خصوصية ابنتهما عالية، إذ يتجنبان إظهار ملامح وجهها بوضوح عبر ، ويكتفيان بمشاركة بعض اللحظات العائلية من دون الكشف الكامل عن صورتها.

وعلى الصعيد الفني، يواصل ألكسندر علوم نشاطه التمثيلي من خلال أعمال درامية وعربية، من بينها مسلسل «نبض آخر» الذي يجسّد فيه شخصية يوسف، إلى جانب مشاركته في مسلسل «عرش الشيطان»، الذي تولّت زوجته رحمة رياض غناء شارته.

كما خاض تجربة في الإنتاجات العالمية من خلال مشاركته في مسلسل «House of David»، في خطوة وسّعت حضوره الفني خارج نطاق الدراما .

وبين نشاطه الفني وحياته العائلية، أعاد ألكسندر علوم تسليط الضوء على علاقته بابنته عالية، من خلال فيديو بسيط حظي باهتمام المتابعين، بعدما وثّق لحظات أبوية مليئة بالحنان والعفوية.